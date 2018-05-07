Денисов: В этом чемпионстве с «Локомотивом» моя футбольная правда

«Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с “Локомотивом” моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это. Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые».

Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в «Локомотиве» почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе. И я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что сегодня это удалось сделать и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю всё для того, чтобы снова их порадовать в будущем, — цитируют Денисова «Известия».