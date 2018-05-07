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09:19 (мск), источник: Р-Спорт

Каррера прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что чувствует себя в «красно-белом» клубе как дома и хочет продолжать работать и побеждать с командой.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» под руководством Карреры в прошлом сезоне выиграл чемпионат России. В мае в итальянских СМИ появилась информация, что специалист может возглавить «Ювентус», если пост главного тренера туринского клуба покинет Массимилиано Аллегри. Позже портал Calciomercato24 сообщил, что Каррера готов возглавить туринскую команду, в тренерском штабе которой работал в 2009—2014 годах.

«В последнее время я читал довольно много статей в газетах, но правда только одна: в «Спартаке» я чувствую себя как дома, у меня есть еще один год контракта, и я хочу остаться тренером в этом клубе и побеждать со «Спартаком», — написал итальянский специалист в своем аккаунте в сети Instagram.

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