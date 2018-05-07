Каррера прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус»

«Спартак» под руководством Карреры в прошлом сезоне выиграл чемпионат России. В мае в итальянских СМИ появилась информация, что специалист может возглавить «Ювентус», если пост главного тренера туринского клуба покинет Массимилиано Аллегри. Позже портал Calciomercato24 сообщил, что Каррера готов возглавить туринскую команду, в тренерском штабе которой работал в 2009—2014 годах.

«В последнее время я читал довольно много статей в газетах, но правда только одна: в «Спартаке» я чувствую себя как дома, у меня есть еще один год контракта, и я хочу остаться тренером в этом клубе и побеждать со «Спартаком», — написал итальянский специалист в своем аккаунте в сети Instagram.