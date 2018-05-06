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23:03 (мск), источник: Советский спорт

Виктор Гончаренко: У Кучаева скорее всего разрыв крестообразных связок

Гончаренко после игры с «Арсеналом» похвалил Чалова и Мусу и сообщил, что у Кучаева скорее всего травма «крестов», а Божович попросил у болельщиков прощения и взвалил вину за разгром на себя.

Источник: Советский спорт

Божович: ЦСКА удивил скоростью в атаке

После матча на «ВЭБ-Арене» наставники команд вышли к журналистам. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович был очень расстроен крупным поражением и несколько раз попросил прощения у болельщиков за неудачный результат.

— Трудно комментировать матч, в котором к 23-й минуте мы проигрывали ЦСКА со счетом 0:3. Мы оказались к этому матчу неготовы. Видимо, решили, что являемся сильной командой. Никакого давления мы не испытывали, поэтому хотели проявить себя и показать хорошую игру. Пропустили в первом тайме пять голов, а могли и больше.

Думаю, надо извиниться перед теми людьми, которые нас поддерживали на стадионе и перед телевизором. Выигрывают игроки, а проигрывает тренер, поэтому беру вину за поражение на себя. Стыдно за результат.

— Не кажется ли вам, что матч против ЦСКА не лучший для дебюта молодого вратаря Обухова? Чем обусловлен такой выбор?
— Наш вратарь впервые коснулся мяча на 24-й минуте, уже при счете 0:3. Никакой вины вратаря в поражении не вижу. Напротив, мы не испытывали давления, поэтому и хотели его сегодня выпустить. Для меня игра вратаря сегодня была хорошей.

— Сохраняет ли «Арсенал» надежду на то, чтобы занять шестое место?
— Конечно, мы хотим войти в шестерку, но вообще нашей главной задачей было попасть в десятку. Мы эту задачу выполнили. Это была игра, в которой у нас была возможность показать, что мы хорошая команда, а я хороший тренер. Хотели проявить себя, а в итоге провалили матч.

— Почему в воротах появился Обухов, а не Левашов?
— Мы хотели посмотреть его, дали ему шанс. В матчах РФПЛ мы пока не видели, каким вратарем является Обухов.

— Чем удивил ЦСКА?
— ЦСКА удивил скоростью в атаке.

— Какие задачи стоят перед вами на матч последнего тура против «Локомотива»?
— Перед своими болельщиками мы должны играть гораздо лучше, чем сегодня. Надеюсь, мы «отмажемся» за это поражение.

Гончаренко: Во втором тайме играли для болельщиков

Затем под аплодисменты журналистов в пресс-центр пришел Виктор Гончаренко.

— Мы забили два быстрых гола, что заставило «Арсенал» раскрыться. Не могу сказать, что в первом тайме мы контролировали игру. Мы проводили быстрые контратаки и забрасывали мяч за спину защитникам, но преимуществом в центре поля владел «Арсенал», что мне, конечно, не понравилось. Исходя из того, как действует соперник, мы быстро и эффективно контратаковали. Хорошо сыграли наши нападающие Чалов и Муса.

Во втором тайме играли уже для болельщиков — и погода была футбольная, и результат комфортный, и поле отличное, и антураж, как всегда, потрясает.

— Что с Кучаевым?
— К сожалению, наверняка это разрыв крестообразных связок.

— Почему не играл Дзагоев?
— Дзагоев был готов сыграть, но мы не стали им рисковать. Он будет готов сыграть в заключительном туре.

— Сыграет ли в этом сезоне Вернблум?
— Шансы 50 на 50. Не сыграет и Кучаев, зато добавится Леша Березуцкий, который отбыл дисквалификацию. В последнем матче у нас будет 14−15 игроков, что для нас отличная цифра.

— Может ли Чалов играть так на протяжении всего сезона и заслуживает ли вызова в сборную?
— Про сборную вопрос не по адресу. Наверное, весной ему более удобно набирать форму, но скорее причина в том, что молодым свойственна нестабильность. Когда он на пике формы, у него идет игра.

ЦСКА 6:0
Первый тайм: 5:0
Арсенал Т
6.05.2018, 19:00 Зрители: 18311 основной раунд: 29-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Миодраг Божович
Голы
2′ Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью, А. Головин) 63
11′ Ахмед Муса (Виктор Винисиус Витинью) 7
21′ Федор Чалов (В. Березуцкий, Б. Натхо) 63
40′ Александр Головин 17
43′ Федор Чалов (А. Головин, Виктор Винисиус Витинью) 63
49′ Ахмед Муса (Ф. Чалов, А. Головин) 7
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Кирилл Набабкин 14
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Виктор Винисиус Витинью 11
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
31′ Константин Кучаев 89
Кристиян Бистрович 25
76′ Александр Головин 17
Тимур Жамалетдинов 75
89′ Федор Чалов 63
Хетаг Хосонов 80
1 Игорь Обухов
77 Михаил Александров 35′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
7 Кантемир Берхамов (к)
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба
20 Горан Чаушич
10 Эванс Кангва 59′
14 Анри Хагуш
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 2
6 Угловые 2
7 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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