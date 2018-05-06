Виктор Гончаренко: У Кучаева скорее всего разрыв крестообразных связок

Источник: Советский спорт

Божович: ЦСКА удивил скоростью в атаке

После матча на «ВЭБ-Арене» наставники команд вышли к журналистам. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович был очень расстроен крупным поражением и несколько раз попросил прощения у болельщиков за неудачный результат.

— Трудно комментировать матч, в котором к 23-й минуте мы проигрывали ЦСКА со счетом 0:3. Мы оказались к этому матчу неготовы. Видимо, решили, что являемся сильной командой. Никакого давления мы не испытывали, поэтому хотели проявить себя и показать хорошую игру. Пропустили в первом тайме пять голов, а могли и больше.

Думаю, надо извиниться перед теми людьми, которые нас поддерживали на стадионе и перед телевизором. Выигрывают игроки, а проигрывает тренер, поэтому беру вину за поражение на себя. Стыдно за результат.

— Не кажется ли вам, что матч против ЦСКА не лучший для дебюта молодого вратаря Обухова? Чем обусловлен такой выбор?

— Наш вратарь впервые коснулся мяча на 24-й минуте, уже при счете 0:3. Никакой вины вратаря в поражении не вижу. Напротив, мы не испытывали давления, поэтому и хотели его сегодня выпустить. Для меня игра вратаря сегодня была хорошей.

— Сохраняет ли «Арсенал» надежду на то, чтобы занять шестое место?

— Конечно, мы хотим войти в шестерку, но вообще нашей главной задачей было попасть в десятку. Мы эту задачу выполнили. Это была игра, в которой у нас была возможность показать, что мы хорошая команда, а я хороший тренер. Хотели проявить себя, а в итоге провалили матч.

— Почему в воротах появился Обухов, а не Левашов?

— Мы хотели посмотреть его, дали ему шанс. В матчах РФПЛ мы пока не видели, каким вратарем является Обухов.

— Чем удивил ЦСКА?

— ЦСКА удивил скоростью в атаке.

— Какие задачи стоят перед вами на матч последнего тура против «Локомотива»?

— Перед своими болельщиками мы должны играть гораздо лучше, чем сегодня. Надеюсь, мы «отмажемся» за это поражение.

Гончаренко: Во втором тайме играли для болельщиков

Затем под аплодисменты журналистов в пресс-центр пришел Виктор Гончаренко.

— Мы забили два быстрых гола, что заставило «Арсенал» раскрыться. Не могу сказать, что в первом тайме мы контролировали игру. Мы проводили быстрые контратаки и забрасывали мяч за спину защитникам, но преимуществом в центре поля владел «Арсенал», что мне, конечно, не понравилось. Исходя из того, как действует соперник, мы быстро и эффективно контратаковали. Хорошо сыграли наши нападающие Чалов и Муса.

Во втором тайме играли уже для болельщиков — и погода была футбольная, и результат комфортный, и поле отличное, и антураж, как всегда, потрясает.

— Что с Кучаевым?

— К сожалению, наверняка это разрыв крестообразных связок.

— Почему не играл Дзагоев?

— Дзагоев был готов сыграть, но мы не стали им рисковать. Он будет готов сыграть в заключительном туре.

— Сыграет ли в этом сезоне Вернблум?

— Шансы 50 на 50. Не сыграет и Кучаев, зато добавится Леша Березуцкий, который отбыл дисквалификацию. В последнем матче у нас будет 14−15 игроков, что для нас отличная цифра.