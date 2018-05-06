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21:51 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Арсенала» Божович извинился перед болельщиками за разгром от ЦСКА

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы на своем поле обыграли соперника со счетом 6:0.

«Трудно комментировать матч, в котором к 23-й минуте мы проигрывали уже 0:3. Мы начали игру очень плохо, оказались не готовы, может, подумали, что мы очень хорошая команда. На нас не было давления из-за результата, хотели раскрепоститься и просто показать свою игру. В голову приходит только извиниться перед болельщиками, которые поддерживали нас», — сказал Божович на пресс-конференции.

«Когда команда проигрывает, то проигрывает тренер, когда команда выигрывает, то выигрывает команда. Так что всю вину беру на себя», — добавил он.

В составе туляков в премьер-лиге дебютировал вратарь Игорь Обухов. «Наш вратарь коснулся мяча в первый раз, когда счет был уже 0:3. На нас не довлел результат, поэтому когда еще выпускать нового вратаря», — сказал Божович.

На вопрос, не рассчитывает ли команда занять шестое место в чемпионате и попасть в Лигу Европы, если финалисты Кубка страны «Тосно» и курский «Авангард» не смогут пройти лицензирование для еврокубков, специалист ответил: «Мы думали про себя, главная задача была попасть в десятку, мы ее выполнили. Хотели показать, что у нас хорошие игроки, а я — хороший тренер».

«Арсенал» занимает седьмое место, в активе команды 39 очков. В заключительном туре чемпионата России тульский клуб 13 мая на своем поле сыграет с московским «Локомотивом».

ЦСКА 6:0
Первый тайм: 5:0
Арсенал Т
6.05.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Миодраг Божович
Голы
2′ Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью, А. Головин) 63
11′ Ахмед Муса (Виктор Винисиус Витинью) 7
21′ Федор Чалов (В. Березуцкий, Б. Натхо) 63
40′ Александр Головин 17
43′ Федор Чалов (А. Головин, Виктор Винисиус Витинью) 63
49′ Ахмед Муса (Ф. Чалов, А. Головин) 7
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Кирилл Набабкин 14
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Виктор Винисиус Витинью 11
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
31′ Константин Кучаев 89
Кристиян Бистрович 25
76′ Александр Головин 17
Тимур Жамалетдинов 75
88′ Федор Чалов 63
Хетаг Хосонов 80
1 Игорь Обухов
77 Михаил Александров 35′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
7 Кантемир Берхамов (к)
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба
20 Горан Чаушич
10 Эванс Кангва 58′
14 Анри Хагуш
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 2
6 Угловые 2
7 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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