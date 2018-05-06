Тренер «Арсенала» Божович извинился перед болельщиками за разгром от ЦСКА

«Трудно комментировать матч, в котором к 23-й минуте мы проигрывали уже 0:3. Мы начали игру очень плохо, оказались не готовы, может, подумали, что мы очень хорошая команда. На нас не было давления из-за результата, хотели раскрепоститься и просто показать свою игру. В голову приходит только извиниться перед болельщиками, которые поддерживали нас», — сказал Божович на пресс-конференции.

«Когда команда проигрывает, то проигрывает тренер, когда команда выигрывает, то выигрывает команда. Так что всю вину беру на себя», — добавил он.

В составе туляков в премьер-лиге дебютировал вратарь Игорь Обухов. «Наш вратарь коснулся мяча в первый раз, когда счет был уже 0:3. На нас не довлел результат, поэтому когда еще выпускать нового вратаря», — сказал Божович.

На вопрос, не рассчитывает ли команда занять шестое место в чемпионате и попасть в Лигу Европы, если финалисты Кубка страны «Тосно» и курский «Авангард» не смогут пройти лицензирование для еврокубков, специалист ответил: «Мы думали про себя, главная задача была попасть в десятку, мы ее выполнили. Хотели показать, что у нас хорошие игроки, а я — хороший тренер».