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18Как Каррера Карпина переиграл
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

При каких условиях «Спартак» станет вторым. Расклады последнего тура

В матчах 29-го тура четыре из пяти лидеров чемпионата одержали очередные победы, а «Зенит», проиграв в Черкизове, впервые с 2008 года потерял шансы даже на бронзу.

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» и «Спартак» гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но если железнодорожники обеспечили себе участие в групповом турнире, то красно-белым расслабляться рано. Неудача в последнем туре вместе с победой ЦСКА может отправить команду Массимо Карреры в отборочный турнир.

13 мая. ЦСКА — «Анжи», «Краснодар» — «Рубин», «Спартак» — «Динамо», «Уфа» — «Тосно».

Все матчи начнутся в 14.00 по московскому времени.

Итак, «Спартак» займет второе место и попадет в групповой турнир Лиги чемпионов, если:

— победит в последнем туре «Динамо»;

— проиграет «Динамо» и наберет равное количество очков с ЦСКА или «Краснодаром». Над каждым из соперников команда Массимо Карреры будет иметь превосходство по личным встречам: с ЦСКА (1:2, 3:0), с «Краснодаром» (4:1, 2:0);

— проиграет «Динамо», ЦСКА поделит очки с «Анжи», а «Краснодар» одержит победу. По личным встречам красно-белые будут лучшими в тройке (9 очков, мячи 10−3), армейцы вторыми (9 очков, мячи 5−5), «быки» — третьими (0 очков, 2−9);

— ЦСКА не победит «Анжи», а «Краснодар» — «Рубин»; При равенстве очков красно-белые будет выше армейцев по личным встречам (1:2, 3:0).

ЦСКА станет вторым и попадет в групповой турнир Лиги чемпионов, если:

— обыграет «Анжи», а «Спартак» потеряет очки в матче с «Динамо».

Фаворитом в борьбе за третье место, дающее право на старт в отборочном турнире Лиги чемпионов является ЦСКА.

Армейцы станут третьими, если:

— выиграют у «Анжи», но «Спартак» победит «Динамо»;

— сыграют вничью, «Спартак» при этом наберет очки, а «Краснодар» победит «Рубин». В этом случае ЦСКА опередит «быков» по личным встречам (1:0, 2:1);

— сыграют вничью, «Спартак» уступит «Динамо», а «Краснодар» победит «Рубин»;

— уступят «Анжи», а «Краснодар» не обыграет «Рубин».

«Краснодар» займет третье место, если:

— победит «Рубин», а ЦСКА проиграет «Анжи».

Судьба 15-го места может решиться уже в понедельник, если «Анжи» обыграет «Ахмат».

Кроме того, «Тосно» вылетит из премьер-лиги, если:

— «Анжи» обыграет ЦСКА;.

— сыграет вничью с «Уфой», а «Анжи» наберет хотя бы одно очко;.

— проиграет в 30-м туре «Уфе». ​.

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