При каких условиях «Спартак» станет вторым. Расклады последнего тура
В матчах 29-го тура четыре из пяти лидеров чемпионата одержали очередные победы, а «Зенит», проиграв в Черкизове, впервые с 2008 года потерял шансы даже на бронзу.
В матчах 29-го тура четыре из пяти лидеров чемпионата одержали очередные победы, а «Зенит», проиграв в Черкизове, впервые с 2008 года потерял шансы даже на бронзу.
«Локомотив» и «Спартак» гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но если железнодорожники обеспечили себе участие в групповом турнире, то
13 мая. ЦСКА — «Анжи», «Краснодар» — «Рубин», «Спартак» — «Динамо», «Уфа» — «Тосно».
Все матчи начнутся в 14.00 по московскому времени.
Итак, «Спартак» займет второе место и попадет в групповой турнир Лиги чемпионов, если:
— победит в последнем туре «Динамо»;
— проиграет «Динамо» и наберет равное количество очков с ЦСКА или «Краснодаром». Над каждым из соперников команда Массимо Карреры будет иметь превосходство по личным встречам: с ЦСКА (1:2, 3:0), с «Краснодаром» (4:1, 2:0);
— проиграет «Динамо», ЦСКА поделит очки с «Анжи», а «Краснодар» одержит победу. По личным встречам
— ЦСКА не победит «Анжи», а «Краснодар» — «Рубин»; При равенстве очков
ЦСКА станет вторым и попадет в групповой турнир Лиги чемпионов, если:
— обыграет «Анжи», а «Спартак» потеряет очки в матче с «Динамо».
Фаворитом в борьбе за третье место, дающее право на старт в отборочном турнире Лиги чемпионов является ЦСКА.
Армейцы станут третьими, если:
— выиграют у «Анжи», но «Спартак» победит «Динамо»;
— сыграют вничью, «Спартак» при этом наберет очки, а «Краснодар» победит «Рубин». В этом случае ЦСКА опередит «быков» по личным встречам (1:0, 2:1);
— сыграют вничью, «Спартак» уступит «Динамо», а «Краснодар» победит «Рубин»;
— уступят «Анжи», а «Краснодар» не обыграет «Рубин».
«Краснодар» займет третье место, если:
— победит «Рубин», а ЦСКА проиграет «Анжи».
Судьба 15-го места может решиться уже в понедельник, если «Анжи» обыграет «Ахмат».
Кроме того, «Тосно» вылетит из
— «Анжи» обыграет ЦСКА;.
— сыграет вничью с «Уфой», а «Анжи» наберет хотя бы одно очко;.
— проиграет в 30-м туре «Уфе». .