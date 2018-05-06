Роман Бабаев: Чалов в сборной? Почему бы и нет, он прибавляет

Источник: Спорт-Экспресс

— Чалову уже можно помечтать о сборной?

— Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!

— Что с Кучаевым?

— Пока не знаю, там повреждение колена. Хочется надеяться, что ничего серьезного.

— ЦСКА уже не сможет стать чемпионом.

— Тем не менее, мы продолжаем бороться за серебряные, бронзовые медали. Хотим занять как можно боле высокое место. Не думаю, что чемпионство «Локо» как-то повлияло на мотивацию футболистов.

— На помощь «Динамо» в последнем туре можно рассчитывать?

— Думаю, все команды будут играть для своих болельщиков, вне зависимости от турнирных раскладов. Мы думаем только о нашем сопернике.

— Новости по продлению контрактов есть?

— Пока нет.

— Были еще надежды, что можно догнать «Локо»?