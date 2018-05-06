Первый хет-трик Чалова в карьере помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Хет-трик оформил российский нападающий ЦСКА Федор Чалов (2-я, 21-я и 43-я минуты), кроме того он отметился голевой передачей. Дубль оформил нигерийский форвард армейцев Ахмед Муса (11, 48), еще один гол забил российский полузащитник Александр Головин (40). Бразильский форвард Витиньо записал на свой счет две результативные передачи. Муса забил пять мячей в последних пяти встречах, в предыдущих десяти играх нигериец, перешедший в ЦСКА зимой на правах аренды из английского «Лестера», отличился один раз.

20-летний форвард ЦСКА Чалов впервые в карьере забил три мяча в одном матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), всего на его счету теперь шесть мячей в 19 матчах. В прошлом сезоне, который стал для форварда дебютным в основной команде, он отметился шестью голами в 15 матчах РФПЛ.

В предыдущий раз ЦСКА удавалось забить пять мячей в одном тайме матча РФПЛ в сезоне-2015/16, при этом тогда сделали это армейцы в обеих встречах чемпионата с саранской «Мордовией» — 20 сентября на выезде (6:4), 9 апреля — дома (7:1). В первом случае армейцы забили шесть мячей во втором тайме, во втором вели со счетом 5:0 уже к 27-й минуте встречи. В текущем сезоне ЦСКА уже удавалось забить шесть мячей в одном матче, когда 1 декабря армейцы переиграли «Тосно» со счетом 6:0, но тогда нанесли по три точных удара за тайм.

В турнирной таблице РФПЛ ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков. «Арсенал» занимает седьмое место, в активе команды 39 очков. Санкт-петербургский «Зенит», занимающий пятое место с 50 очками, потерял шансы на попадание в тройку.