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21:30 (мск), источник: ТАСС

Первый хет-трик Чалова в карьере помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 6:0 разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Хет-трик оформил российский нападающий ЦСКА Федор Чалов (2-я, 21-я и 43-я минуты), кроме того он отметился голевой передачей. Дубль оформил нигерийский форвард армейцев Ахмед Муса (11, 48), еще один гол забил российский полузащитник Александр Головин (40). Бразильский форвард Витиньо записал на свой счет две результативные передачи. Муса забил пять мячей в последних пяти встречах, в предыдущих десяти играх нигериец, перешедший в ЦСКА зимой на правах аренды из английского «Лестера», отличился один раз.

20-летний форвард ЦСКА Чалов впервые в карьере забил три мяча в одном матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), всего на его счету теперь шесть мячей в 19 матчах. В прошлом сезоне, который стал для форварда дебютным в основной команде, он отметился шестью голами в 15 матчах РФПЛ.

В предыдущий раз ЦСКА удавалось забить пять мячей в одном тайме матча РФПЛ в сезоне-2015/16, при этом тогда сделали это армейцы в обеих встречах чемпионата с саранской «Мордовией» — 20 сентября на выезде (6:4), 9 апреля — дома (7:1). В первом случае армейцы забили шесть мячей во втором тайме, во втором вели со счетом 5:0 уже к 27-й минуте встречи. В текущем сезоне ЦСКА уже удавалось забить шесть мячей в одном матче, когда 1 декабря армейцы переиграли «Тосно» со счетом 6:0, но тогда нанесли по три точных удара за тайм.

В турнирной таблице РФПЛ ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков. «Арсенал» занимает седьмое место, в активе команды 39 очков. Санкт-петербургский «Зенит», занимающий пятое место с 50 очками, потерял шансы на попадание в тройку.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на своем поле примет махачкалинский «Анжи». «Арсенал» дома сыграет с московским «Локомотивом», который в субботу досрочно обеспечил себе чемпионство, обыграв «Зенит» (1:0). Оба матча пройдут 13 мая.

ЦСКА 6:0
Первый тайм: 5:0
Арсенал Т
6.05.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Миодраг Божович
Голы
2′ Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью, А. Головин) 63
11′ Ахмед Муса (Виктор Винисиус Витинью) 7
21′ Федор Чалов (В. Березуцкий, Б. Натхо) 63
40′ Александр Головин 17
43′ Федор Чалов (А. Головин, Виктор Винисиус Витинью) 63
49′ Ахмед Муса (Ф. Чалов, А. Головин) 7
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Кирилл Набабкин 14
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Виктор Винисиус Витинью 11
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
31′ Константин Кучаев 89
Кристиян Бистрович 25
76′ Александр Головин 17
Тимур Жамалетдинов 75
88′ Федор Чалов 63
Хетаг Хосонов 80
1 Игорь Обухов
77 Михаил Александров 35′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
7 Кантемир Берхамов (к)
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба
20 Горан Чаушич
10 Эванс Кангва 58′
14 Анри Хагуш
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 2
6 Угловые 2
7 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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