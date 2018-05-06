Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
ЦСКА — «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 29-го тура чемпионата России.
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 29-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо, Чалов.
«Арсенал»: Обухов, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.
Игра в Москве начнется в 19:00 мск.