Тульские «спартаковцы» против ЦСКА
У некоторых игроков «Арсенала» в матче с ЦСКА будет дополнительная мотивация.
У некоторых игроков «Арсенала» в матче с ЦСКА будет дополнительная мотивация.
В общей сложности девять из них раньше выступали за спартаковские команды.
Артем ДЗЮБА
Форвард, 29 лет
Выступал за «Спартак» — 2007−2009, 2010−2013
Статистика в сезоне 2017/18 — 8 матчей, 5 мячей, 3 голевых передачи.
С 8 лет занимался в академии «Спартака», в 18 лет дебютировал за
— Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой. Не с клубом, хочу заметить. То есть, это решение не мое, не клуба, а команды, — сказал Валерий Карпин в августе 2009-го.
После возвращения стал одним из ведущих игроков «Спартака», пока команду не возглавил Унаи Эмери. Поначалу Артем постоянно выходил на поле и у испанца, но забивал очень мало. Поэтому Эмери стал больше доверять Эммануэлу Эменике. Дзюбе это не понравилось, после разгрома от «Динамо» (1:5) он назвал Эмери «тренеришкой». Испанец после этой игры был уволен, возглавивший «Спартак» Карпин не сразу вернул Дзюбу в основу. У них были сложные отношения на всем этапе карьеры Артема в «Спартаке». Сезон-2014/15 Дзюба начал в «Ростове», потому что в «Спартаке» он не подходил под схему 4−3−3, которую решил использовать Карпин.
Кирилл КОМБАРОВ
Защитник, 31 год
Выступал за «Спартак» — 2010−2014, 2015−2016
Статистика в сезоне 2017/18 — 24 матча, 6 голевых передач.
Вместе с братом восемь лет занимался в академии «Спартака», потом оба ушли в московское «Динамо», за которое и дебютировали в
Анри ХАГУШ
Защитник, 31 год
Выступал за «Спартак-2» — 2004−2005, 2005−2006
Статистика в сезоне 2017/18 — 15 матчей, 2 голевых передачи.
Приехал в Москву из Гагр в 2000-м и закончил академию «Спартака». Но до главной команды так и не добрался.
— Если б не уволили Скалу, возможно, все сложилось бы иначе, — рассказал Хагуш в интервью «СЭ. — Говорили, итальянцу нравилось, как я играл. Потом команду возглавил Старков, и для спартаковских дублеров наступили тяжелые времена. Он никого из молодежи к основе и близко не подпускал. Я отыграл сезон на правах аренды в Челябинске, вернулся — но в «Спартаке» меня никто не ждал. Выставили на трансфер, после чего отношение начальства резко изменилось.
Дважды выходил с клубом в
Игорь ГОРБАТЕНКО
Полузащитник, 29 лет
Выступал за «Спартак-2» — 2010−2011, 2011−2013
Статистика в сезоне 2017/18 — 22 матча, 4 мяча, 3 голевых передачи.
Победитель чемпионата Европы-2006 среди юношеских сборных (U-17). Перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». За два года пробиться в основу не сумел, после чего Игоря стали отправлять в аренды.
— Попал в «Спартак» после победы на Евро, но там не особо удалось поиграть, как хотелось бы. Может, в меня там не верили.
Я в основном в аренде был, в клубе мало времени находился. Хотя команде принадлежал пять лет. Никакой обиды на «Спартак» нет.
Это футбольная жизнь —
Впервые оказался в «Арсенале» в 2016-м, когда был арендован у «Крыльев». После окончания сезона остался в Туле. Может сыграть на обоих флангах, но у Божовича чаще задействован в роли центрального полузащитника.
Данила БУРАНОВ
Полузащитник, 22 года
Выступал за «Спартак-2» — 2013−2015
Статистика в сезоне 2017/18 — 2 матча.
Воспитанник ФШМ «Торпедо», перешел в «Спартак» и стал выступать за молодежную команду. В 2013-м стал чемпионом Европы (U-17). Данила провел несколько матчей за «Спартак-2», но в главную команду не попал. Два года скитался в арендах, пока перед этим сезоном не подписал контракт с «Арсеналом». В Туле больше играет за молодежку — 10 матчей, 5 голов, но Божович постоянно привлекает его к тренировкам с основой.
Илья МАКСИМОВ
Полузащитник, 31 год
Выступал за «Спартак» — 1999−2001
Статистика в сезоне 2017/18 — 10 матчей, 1 гол.
Но путевку в большой футбол получил в петербургском «Зените», и со «Спартаком» судьба больше не сталкивала. В 2016-м перебрался в тульский «Арсенал».
Владислав ТЮРИН
Полузащитник, 17 лет
Выступал за «Спартак» — 2014−2018
Статистика в сезоне 2017/18 — 5 матчей (за молодежную команду).
Этой зимой оказался в «Арсенале», где выступает за молодежную команду.
Борис САМОЙЛОВ
Защитник, 19 лет
Выступал за «Спартак» — 2017
Статистика в сезоне 2017/18 — 3 матча (за молодежную команду).
Воспитанник школы ФШМ, играл в юношеских командах «Спартака» и ЦСКА. В Туле оказался этой зимой.
Джамшед МАКСУМОВ
Полузащитник, 18 лет
Выступал за «Спартак» — 2017
Статистика в сезоне 2017/18 — 25 матчей, 1 гол (за молодежную команду).
Был на просмотре в столичном клубе, но закрепиться не сумел.
— В «Спартак» поехал вместе с братом, — заявил Максумов в интервью клубной
«Спартак» решать эти вопросы не стал. Так и сказали: «Будет российский паспорт — приезжай». После этого появился вариант с «Арсеналом».
В Туле быстро решили вопрос по документам, сделали опекунство через моего дядю (он — гражданин России). Так у меня появилось российское гражданство.
ИГОРЬ НОВИКОВ