Тульские «спартаковцы» против ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

В общей сложности девять из них раньше выступали за спартаковские команды.

Артем ДЗЮБА

Форвард, 29 лет

Выступал за «Спартак» — 2007−2009, 2010−2013

Статистика в сезоне 2017/18 — 8 матчей, 5 мячей, 3 голевых передачи.

С 8 лет занимался в академии «Спартака», в 18 лет дебютировал за красно-белых в чемпионате России. Много игрового времени Артем не получал, к тому же случилась история с украденными деньгами Владимира Быстрова. В итоге Дзюбу отправили на два года в аренду в «Томь».

— Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой. Не с клубом, хочу заметить. То есть, это решение не мое, не клуба, а команды, — сказал Валерий Карпин в августе 2009-го.

После возвращения стал одним из ведущих игроков «Спартака», пока команду не возглавил Унаи Эмери. Поначалу Артем постоянно выходил на поле и у испанца, но забивал очень мало. Поэтому Эмери стал больше доверять Эммануэлу Эменике. Дзюбе это не понравилось, после разгрома от «Динамо» (1:5) он назвал Эмери «тренеришкой». Испанец после этой игры был уволен, возглавивший «Спартак» Карпин не сразу вернул Дзюбу в основу. У них были сложные отношения на всем этапе карьеры Артема в «Спартаке». Сезон-2014/15 Дзюба начал в «Ростове», потому что в «Спартаке» он не подходил под схему 4−3−3, которую решил использовать Карпин.

В Тулу Дзюба приехал зимой 2018-го после того, как потерял место в составе «Зенита».

Кирилл КОМБАРОВ

Защитник, 31 год

Выступал за «Спартак» — 2010−2014, 2015−2016

Статистика в сезоне 2017/18 — 24 матча, 6 голевых передач.

Вместе с братом восемь лет занимался в академии «Спартака», потом оба ушли в московское «Динамо», за которое и дебютировали в премьер-лиге в 2006 году. В 2010-м братья вернулись в «Спартак», но из-за травм Кирилл не смог сразу дебютировать за красно-белых. Повреждения помешали ему провести столько же матчей, сколько Дмитрий. В 2014-м потерял место в составе и ушел в аренду в «Торпедо». После возвращения стал игроком основного состава, но во втором круге сезона-2015/16 был переведен в «Спартак-2». Летом 2016-го Кирилл подписал контракт с «Томью», но через полгода томский клуб объявил о финансовых проблемах, и Комбаров ушел в тульский «Арсенал». У Миодрага Божовича на Кирилле держится выход из обороны и построение игры в атаке. Он лучший в команде по числу результативных пасов.

Анри ХАГУШ

Защитник, 31 год

Выступал за «Спартак-2» — 2004−2005, 2005−2006

Статистика в сезоне 2017/18 — 15 матчей, 2 голевых передачи.

Приехал в Москву из Гагр в 2000-м и закончил академию «Спартака». Но до главной команды так и не добрался.

— Если б не уволили Скалу, возможно, все сложилось бы иначе, — рассказал Хагуш в интервью «СЭ. — Говорили, итальянцу нравилось, как я играл. Потом команду возглавил Старков, и для спартаковских дублеров наступили тяжелые времена. Он никого из молодежи к основе и близко не подпускал. Я отыграл сезон на правах аренды в Челябинске, вернулся — но в «Спартаке» меня никто не ждал. Выставили на трансфер, после чего отношение начальства резко изменилось.

Хагуш сменил девять клубов, пока в 2015-м не подписал контракт с «Арсеналом».

Дважды выходил с клубом в премьер-лигу. Выполняет функции правого защитника.

Игорь ГОРБАТЕНКО

Полузащитник, 29 лет

Выступал за «Спартак-2» — 2010−2011, 2011−2013

Статистика в сезоне 2017/18 — 22 матча, 4 мяча, 3 голевых передачи.

Победитель чемпионата Европы-2006 среди юношеских сборных (U-17). Перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». За два года пробиться в основу не сумел, после чего Игоря стали отправлять в аренды.

— Попал в «Спартак» после победы на Евро, но там не особо удалось поиграть, как хотелось бы. Может, в меня там не верили.

Я в основном в аренде был, в клубе мало времени находился. Хотя команде принадлежал пять лет. Никакой обиды на «Спартак» нет.

Это футбольная жизнь — кто-то нужен команде, кто-то нет. Это нормальная ситуация, — рассказал Горбатенко в интервью изданию «Слобода».

Впервые оказался в «Арсенале» в 2016-м, когда был арендован у «Крыльев». После окончания сезона остался в Туле. Может сыграть на обоих флангах, но у Божовича чаще задействован в роли центрального полузащитника.

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Данила БУРАНОВ

Полузащитник, 22 года

Выступал за «Спартак-2» — 2013−2015

Статистика в сезоне 2017/18 — 2 матча.

Воспитанник ФШМ «Торпедо», перешел в «Спартак» и стал выступать за молодежную команду. В 2013-м стал чемпионом Европы (U-17). Данила провел несколько матчей за «Спартак-2», но в главную команду не попал. Два года скитался в арендах, пока перед этим сезоном не подписал контракт с «Арсеналом». В Туле больше играет за молодежку — 10 матчей, 5 голов, но Божович постоянно привлекает его к тренировкам с основой.

Илья МАКСИМОВ

Полузащитник, 31 год

Выступал за «Спартак» — 1999−2001

Статистика в сезоне 2017/18 — 10 матчей, 1 гол.

В 12 лет приехал из Нижнего Новгорода в академию «Спартака», где проучился всего два года. С ним работал Анатолий Королев, воспитавший Егора Титова.

Но путевку в большой футбол получил в петербургском «Зените», и со «Спартаком» судьба больше не сталкивала. В 2016-м перебрался в тульский «Арсенал».

Владислав ТЮРИН

Полузащитник, 17 лет

Выступал за «Спартак» — 2014−2018

Статистика в сезоне 2017/18 — 5 матчей (за молодежную команду).

Перешел в «Спартак» из академии имени Коноплева, был признан лучшим игроком в своем возрасте в составе красно-белых.

Этой зимой оказался в «Арсенале», где выступает за молодежную команду.

Борис САМОЙЛОВ

Защитник, 19 лет

Выступал за «Спартак» — 2017

Статистика в сезоне 2017/18 — 3 матча (за молодежную команду).

Воспитанник школы ФШМ, играл в юношеских командах «Спартака» и ЦСКА. В Туле оказался этой зимой.

Джамшед МАКСУМОВ

Полузащитник, 18 лет

Выступал за «Спартак» — 2017

Статистика в сезоне 2017/18 — 25 матчей, 1 гол (за молодежную команду).

Был на просмотре в столичном клубе, но закрепиться не сумел.

— В «Спартак» поехал вместе с братом, — заявил Максумов в интервью клубной пресс-службе туляков. — Считайте, он был моим агентом. Тренировался в Москве неделю, принял участие в двух товарищеских играх, отметился забитым мячом. Через неделю тренер подошел к брату и сказал, что меня берут, но нужно было решить вопросы с гражданством.

«Спартак» решать эти вопросы не стал. Так и сказали: «Будет российский паспорт — приезжай». После этого появился вариант с «Арсеналом».

В Туле быстро решили вопрос по документам, сделали опекунство через моего дядю (он — гражданин России). Так у меня появилось российское гражданство.