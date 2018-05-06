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14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Секрет Семинского золота

«Локомотив» поставил точку в чемпионской гонке.

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Благодаря кому и чему стал возможен этот триумф? В чем главные секреты победителя?

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СБОРКА И ФУНДАМЕНТ

Чемпионская команда начинается со сборки: необходимо определить проблемные зоны, подобрать исполнителей, которые непременно впишутся в командную игру, обязательно соблюсти баланс, чтобы нападающих не оказалось больше, чем защитников, обзавестись качественным ближайшим резервом, который послужит подушкой безопасности на самых тяжелых отрезках сезона. Чемпионские команды не образуются случайно. Почти всегда это плод совместной работы руководства клуба, селекции и, конечно, тренерского штаба.

Семин еще в прошлом сезоне сменил немало касок на пыльной, шумной стройке нового «Локомотива». И хотя строителем года Палыч тогда не стал, фундамент на будущее он заложить успел; может, потому и не получилось возвести красоту, что много сил ушло на создание базиса. Раскрылся Фернандеш. Помолодел Денисов. О своей судьбе задумался Миранчук. Тогда еще не надо было уточнять, о ком речь — Антон в основе не играл. Он заиграет позже, когда Семин торжественно перережет ленточку. Стройка завершена.

На крепком фундаменте возводить можно что угодно. Фарфан приехал к нам встречать старость, но вошел в историю и завоевал наши сердца.

Кверквелия играл так, что до сих пор обидно, что у него не российское гражданство. Эдер на поле был не очень заметен, он просто ждал своего часа. Благодаря прочному стальному каркасу «Локо» безболезненно перенес потери Чорлуки, Ари и Виталия Денисова на старте сезона. Менял тактические схемы, проводил ротацию состава, черпал внутренние ресурсы и даже нашел свой стиль.

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ТАКТИКА И ФИЗИКА

Фишка «Локомотива» — смешанный стиль. Что он и продемонстрировал в эту субботу. Обычно у клубов здорово получается что-то одно — позиционная атака или быстрая. Но Семин обучил своих парней обоим ремеслам. «Локомотив» может играть всем составом за линией мяча, а потом выстрелить пружиной так мощно, что рвется сетка ворот. Или, когда очень надо, взять штрафную площадь соперника в осаду и потихоньку высасывать из него жизнь. Так было в первом круге со «Спартаком». Так было в это субботу с 60-й минуты.

«Локомотив» умеет ждать и терпеть. Он словно сканирует оппонента, выявляет уязвимые участки, чтобы затем, когда тот на мгновение утратит концентрацию, наброситься удавом и задушить. Иной раз даже кажется, что невнятная игра железнодорожников в первых половинах матчей (забито 14 мячей, во вторых таймах — 27) — это еще и психологическая подготовка. Пусть они атакуют! Злее будем, мужики! Впереди еще 45 минут — там им и отомстим! Так и получается. И почти все перестроения работают, и сил всегда больше.

Ведь вспомните, сколько побед «Локомотив» вырвал в концовках. Болельщики других команд, разумеется, объясняют это везением. Но это не фарт, а тренерская работа.

В матче со «Спартаком» в первом круге на замену вышли Антон Миранчук и Коломейцев — и все перевернули. Против «Ростова» и «Краснодара» Семин менял тактическую схему — и это принесло результат. Относительно недавний матч в Ницце — две замены (вышли Рыбус и Фарфан) и последовавшее перестроение изменили рисунок игры. И в эту субботу — Эдер!

«Локомотив» не просто тактически гибкая команда, лучше других понимающая, что надо сделать в эту минуту. Она еще и функционально готова лучше всех. Отсюда — столько голов на последних минутах, спасенные матчи и вырванные победы. А вовсе не фарт. Его было не больше, чем у «Спартака» в прошлом сезоне, не больше, чем в среднем у других чемпионов. Эти факторы — тактика и физика — и обеспечили «Локомотиву» стабильность на дистанции. Стабильным он перестал быть только на финише — мог себе позволить.

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ЛЕГЕНДА И ТВОРЕЦ

Только в благополучных командах могут расти футболисты. Кузяев и Кокорин в «Зените» — исключения. У «Локомотива» этот список куда длиннее. Причем многие раскрылись в новых для себя ролях. Лысов с переменным успехом закрывал брешь на левом фланге обороны. Баринов на старте сезона здорово помогал центральным защитникам. Фарфан осенью показал всем форвардам, как надо играть на этой позиции. Игнатьев сделался не только превосходным крайним защитником, но в некоторых матчах еще и латералем.

Миранчуков в медиапространстве стало двое, и даже обидно, что всего двое — хочется больше! Вряд ли сейчас найдется смельчак, который рискнет предположить, кто из братьев лучше. Да и зачем это? Лучшего игрока сезона определить проще — Фернандеш. Больше, чем игрок, уже легенда. Человек, способный одним пасом превратить самую надежную оборону в руины, а ударом — самого прыгучего вратаря в обычный мешок. В последних матчах он играл с переломом ребра. Не только художник, но и настоящий боец.

Все это — работа тренерского штаба. Собрать игроков, сделать так, чтобы они понимали, дополняли друг друга, отвести каждому такую роль, в которой он полностью раскроется, — это высший пилотаж.

Это десятки месяцев кропотливой работы, сотни бессонных ночей и миллионы уничтоженных нервных клеток. Профессионализм и мужество. И, наверное, даже героизм. Учитывая возраст главного творца победы, его взаимоотношения с клубом и отсутствие доверия к нему. Поднимите архивы годичной давности, вспомните. Вот так.

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КРАСИВЫЕ ИСТОРИИ

В этом сезоне «Локомотив» не был безоговорочно лучшим. Например, он только пятый по владению мячом — 51,8 процента, восьмой по ударам — 11,1 (правда, первый по точности — 38,6 процента), пятый по количеству передач — 432 и по касаниям в штрафной площади — 16,3. К тому же он смазал концовку сезона и вообще в девяти весенних матчах забил лишь три гола с игры. Если говорить об игровых показателях, то он превзошел всех по пропущенным мячам — всего 19. Но кому это интересно? Всем подавай голы и комбинации кружевные!

Так что разговоры о том, что чемпион незаслуженный, наверняка будут. Как они были после триумфа «Спартака». Это нормально. «Локомотив» действительно не был на голову сильнее всех. Он был стабильнее, сбалансированнее. И это уже проблема «всех», что этих качеств «Локомотиву» хватило для золота. А я порадуюсь за Юрия Семина.

Чемпионство его команды — такая же красивая история, как и прошлогоднее возвращение «Спартака» на трон.

Щедр стал российский футбол на красивые истории. Вот бы и дальше так.

МИХАИЛ БОРЗЫКИН

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