«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве

Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 2:2.

В составе казанской команды голы на свой счёт записали защитник Александр Смелов и хавбек Тимур Лобанов. За гостей забивали нападающий Вячеслав Журавлёв (пенальти) и его коллега по амплуа Линар Мухаметшин.