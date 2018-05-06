У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде и клубу нужно меняться

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» снова пролетает мимо Лиги чемпионов, и на этот раз максимально больно — в этом сезоне от России в главный еврокубок попадают три команды, но даже в медали команда с самым большим влиянием попасть не смогла.

Сваливать вину исключительно на Роберто Манчини очень удобно, но это лишь прикроет теплым пледом ворох провалов, которые клуб совершил за последний год.

«Зенит» пришел к полной потере самоидентификации, которой команда выделялась в начале нулевых. Сейчас эта потеря выражается в том, что клуб отчаянно хочет выглядеть, как европейский топ, но при этом не знает, как это сделать. Сейчас «Зенит» выглядит, как барышня с губами уточкой в торговом центре: у нее не хватает вкуса подобрать себе стильную и подходящую одежду, поэтому она идет в самые дорогие магазины и покупает там самые дорогие шмотки. А затем еще и хвастается своим отсутствием стиля в инстаграме.

Вот в чем выражается зенитовская потеря самоидентификации.

1. Выбор тренера

Здесь речь не об уровне Роберто Манчини, а о том, какими критериями руководствовался клуб, когда подписывал итальянца. Было известно, что у Манчини очень редко прогрессируют футболисты — ему проще поддерживать форму готовых мастеров, и в таком случае зачем было покупать молодых аргентинцев? Было известно, что футбол Манчини сильно ориентирован на смену направления атаки под создание свободных зон на флангах, но как это сочетается со стилем большинства соперников по РФПЛ, которые просто заколачивают свои штрафные двумя линиями и выносят все навесы? С точки зрения стиля — еще раз: не уровня тренера, а именно его стиля работы и игры — назначение Манчини выглядело максимально странно. Единственное разумное объяснение, почему был выбран именно он, можно найти в том же торговом центре: Мистер лежал свободным, дорогим и красивым товаром. И «Зениту» этого хватило, чтобы повестись.

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2. Игроки для вывесок, но не для побед

Примерно все команды, которые стремились к величию, но еще не знали, как это сделать, сталкивались с этим: ты набрал достаточно власти, чтобы покупать, кого угодно, и начинаешь приобретать всех, кто на слуху. Со временем такие клубы понимают, что звезды — это хорошо, но помимо игроков для вывесок нужно покупать правильных людей в обслуживающий персонал звезд на поле. В Европе всего два клуба, у кого период понимания этого достаточно простого факта очень затянулся — это «ПСЖ» и «Зенит». Чемпионаты не выигрывают вывески, чемпионаты выигрывают лучшие игроки поддержки — это видно и по Лиге чемпионов, где у «Реала» есть Модрич и Кроос, и по РФПЛ, где титулы своим командам принесли последовательно Фернандо и Фернандеш.

Манчини утомил всех жаловаться, что у него в команде некому забивать, но давайте взглянем достаточно ли продуктивно доводится мяч до зоны ответственности нападающих.

В списке 25 лучших игроков сезона по количеству обостряющих передач четыре футболиста «Спартака», три игрока ЦСКА, три — «Краснодара» и два представляют «Локомотив». Зенитовский представитель там всего один — это Леандро Паредес.

Тот самый, проблему с которым обозначил еще осенью «Спартак»: перекрой Паредеса — и команда из Санкт-Петербурга распадется на нейтрино. После матча в Москве все соперники «Зенита» с радостью скопировали эту деталь в свои предматчевые планы. И выяснилось, что группа поддержки у сине-бело-голубых очень слаба.

3. Отсутствие человека-губки в менеджменте

К сожалению, здесь сыграла свою роль смерть Константина Сарсании. До прошлого лета у «Зенита» не было такого человека в управляющем штабе, при Сарсании дела шли неплохо, а после его неожиданной смерти все посыпалось. Клуб из Санкт-Петербурга снова не нашел важнейшего для процветания коллектива человека.

Этот человек не тренер и не главная звезда, он может иметь какую угодно официальную позицию, но задача у него одна. Пару лет назад приближенные к мюнхенской «Баварии» немецкие журналисты назвали тогдашнего спортивного директора клуба Маттиаса Заммера губкой: его задачей было впитывать все возможные конфликтные или проблемные ситуации за секунду до их появления. Заммер работал с Пепом Гвардиолой, которого иногда не понимают игроки и которому нужен психолог-оппозит — им и стал спортивный директор.

Поддержание чистого микроклимата — важнейшая задача большого клуба, без этого не будет результата. И вот доказательство. Величайшая франшиза в истории НБА — «Сан-Антонио Сперс», доезжающая до плей-офф уже 21 сезон подряд (непостижимый результат для династийной лиги), основана на принципе губки. Там за нее отвечает генеральный менеджер Ар Си Бьюфорд, который за 20 лет не допустил ни одного внутреннего конфликта и ни одного слива внутряка в прессу. Даже сейчас, когда по необъяснимым причинам гораздо дольше необходимого лечится главная звезда команды Кавай Ленард, журналистам остается только строить догадки. За пределы непробиваемого пузыря, созданного САС годами, не выходит ничего.

У «Зенита» этого нет.

Любое трение в клубе превращается в итоге в тлеющий торфяной пожар — достаточно вспомнить недавние ситуации с Дзюбой и Шатовым.

Это моментально бьет по микроклимату команды, влияет на ее отношение к делу, разбивает людей на лагери. Помимо классных исполнителей «Зениту» стоит искать еще и умелого менеджера, который сможет предотвращать, а не гасить. Без такого человека идентификация большого клуба в сегодняшних реалиях невозможна.