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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Смольников и Жирков избежали повреждений в игре с «Локомотивом»

Игроки петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников и Юрий Жирков избежали травм в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Жирков был заменён на 69-й минуте матча, после чего ему была оказана медицинская помощь. Смольников был отправлен на скамейку запасных позже, на 81-й минуте, так как не мог продолжать игру из-за боли в области голеностопа.

«Игорь Смольников и Юрий Жирков избежали повреждений. После двух дней выходных они начнут занятия в общей группе, как и все футболисты», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».

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