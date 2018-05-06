Теперь народная команда — «Локомотив», а не «Спартак». И вот почему
Корреспондент «Советского спорта» — о самом мнимом эпитете в российском футболе.
Корреспондент «Советского спорта» — о самом мнимом эпитете в российском футболе.
Уже вижу, как в меня летят негативные комментарии, стрелы ненависти и всякого рода колкости. Но понятие «народной команды» я всегда считал эфемерным и
ТРЕНЕР
Юрий Семин — последний топовый российский тренер. Палычу
Мы сами — пресса, болельщики, эксперты, медийное пространство в целом — смешали наших специалистов чуть ли не с помоями, постоянно вставляли им палки в колеса и мечтали расписаться в их профнепригодности. Точнее не так. Последние годы мы будто были уверены, что заметных высот добиться им не удастся. И весьма резко к российским тренерам стали обращаться во вторую или третью очередь.
Семин в очередной раз вернулся в «Локомотив» и за два года взял с командой два трофея. Он показал, что наша тренерская школа — советская в лице его и Александра Тарханова, и российская в лице Сергея Семака и Мурада Мусаева — это
К тому же, Юрий Палыч всегда был за простого человека из народа и даже вчера после награждения в очередной раз заявил: главное — не чемпионство, а что мы вернули людей на трибуны. Думать о ближнем — не это ли фактор народной команды?
КОМАНДА
Откройте сезонную заявку «Локомотива» и взгляните на состав. Давайте сделаем это вместе. Сколько тут сбитых летчиков, вроде бы уже «заканчивающих»? Этому кому здесь закрыта дорога в сборную России или другой страны? Кто давно прошел свой пик и на него уже более не вернется? Сколько здесь молодой и неокрепшей зелени, не способной вовремя влиться в обойму? Почти весь состав «Локомотива» соткан из противоречий.
Казалось, Мануэл Фернандеш просто получает зарплату, но эти два сезона — лучшие в его карьере. Никто и представить не мог, что Джефферсон Фарфан сбросит лишний вес и после чемпионата Саудовской Аравии за полтора года станет чуть ли не олицетворением ренессанса железнодорожников. А сколько, думалось, очень средних футболистов в составе: Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Александр Коломейцев, Соломон Кверквелия, Неманья Пейчинович, Антон Коченков. И все они выдали свой максимум, вышли на пик синхронно, в один момент.
Все эти парни не подвели. Быть может потому, что не были пресыщены большими победами. Голод до результата, работа тренерского штаба, обстоятельства — все сложилось как надо, и молодые прибавили, опытные — вышли на прежний пик, а ветераны не дали слабину. Братское плечо — в не это ли фактор народной команды?
ПОЛОЖЕНИЕ
От «Локомотива» опять ничего не ждали. Клуб постоянно, наверное по привычке, ежегодно записывали в число возможных претендентов на титул. Но потом становилось ясно, что не сегодня, не в этот раз. Быть может, потом повезет. А пока есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Из больших клубов «Локо» чаще остальных считался андердогом и последним, кто может за этот титул зацепиться. А зря.
«Локомотив» всегда был локальной командой. Ведомственной, районной,
Болельщики,
За это стоит благодарить без сомнения отличного тренера, замечательного
Константин Кринский