«Урал» — «Амкар»: объявлены стартовые составы команд

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом РФ на свое пиратство
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага
Алавес
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Амкар
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб
Балтика
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
18«Зенит» — ЦСКА: ничья в пользу «Спартака»
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Амкар»: объявлены стартовые составы команд

«Урал» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Гол, Баланович, Оланаре.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
Бывший вратарь сборной России Филимонов завершит карьеру 27 мая
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии КС
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
Сборная России по хоккею назвала состав на матч с Австрией
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь