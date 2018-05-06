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«Урал» — «Амкар»: объявлены стартовые составы команд
«Урал» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура российской
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«Урал» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура российской
«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль,
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Гол, Баланович, Оланаре.