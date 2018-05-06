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11:39 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: Бюджет ФК «Локомотив» достаточный для выполнения задач и снижаться не будет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бюджет московского футбольного клуба «Локомотив» достаточный для выполнения самых высоких задач, и он точно не будет снижаться. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович.

Источник: Reuters

Государственная компания ОАО «РЖД» является генеральным спонсором московского «Локомотива».

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Бюджет футбольного клуба в размере около 4,7 млрд рублей формируется в основном за счет инвестиций спонсирующей организации.

«В таких вопросах главное — стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами. В компании “РЖД” тарифы все-таки регулируются, поэтому мы не можем выделять какие-то сверхбольшие средства, но этот сезон показал, что “Локомотив” может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей», — сказал Дворкович.

В текущем сезоне «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, в 29-м туре обыграв петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Железнодорожники набрали 60 очков и за один тур до окончания турнира опережают идущий вторым «Спартак» на четыре балла.

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