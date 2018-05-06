Дворкович: Бюджет ФК «Локомотив» достаточный для выполнения задач и снижаться не будет

«В таких вопросах главное — стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами. В компании “РЖД” тарифы все-таки регулируются, поэтому мы не можем выделять какие-то сверхбольшие средства, но этот сезон показал, что “Локомотив” может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей», — сказал Дворкович.