«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2018/19

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Московский «Спартак» принимал на своем поле «Ростов» в матче 29-го тура чемпионата России. За полчаса до начала встречи стал известен досрочный победитель турнира: в Черкизове столичный «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и впервые за 14 лет завоевал золотые медали.

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Красно-белые до последнего надеялись на осечку «железнодорожников», однако поезд с рельс не сошел и все-таки добился своего.

Впрочем, этот факт ни сколько не должен был отразиться на мотивации игроков «Спартака», ведь команда до сих пор ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. Победа над «Ростовом» позволила бы подопечным Массимо Карреры обеспечить место в первой тройке, однако приоритетом для спартаковцев является все же вторая строчка в турнирной таблице (команды, занявшие по итогу сезона РФПЛ первое и второе место, квалифицируются на следующий сезон Лиги чемпионов напрямую, третье — через предварительные этапы. — «Газета.Ru»).

Что касается болельщиков, то и они не особо показывали своего разочарования, а наоборот — нашли повод для радости. 29 апреля дружественная москвичам и тоже красно-белая белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии. Фанаты «Спартака» не могли оставить данное событие без внимания и поздравили побратимов с заслуженным триумфом.

С первых минут матча спартаковцы принялись показывать ростовчанам, кто в доме хозяин, и сразу же взяли мяч под собственный контроль. При этом «Ростов» не стал парковать пресловутый «автобус» у своей штрафной, а старался оказать москвичам сопротивление.

Получалось это не так удачно, как бы хотелось главному тренеру желто-синих Валерию Карпину, из-за чего 49-летний специалист то и дело возмущался и показывал недовольство действиями игроков на поле.

Что касается тренерской дуэли Карпина и Карреры, то вниманию этому было чуть. Скорее больше вопросов вызывал штаб «Спартака», который на этом матче не досчитался одного человека.

Накануне игры ассистент Карреры Роман Пилипчук дал интервью, в котором заявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства», — цитирует Пилипчука «Спорт-экспресс».

В интервью 51-летний украинец поздравил всех членов команды: от футболистов, до руководства клуба. Кроме одного. Пилипчук почему-то не сказал ни единого слова в адрес Массимо Карреры, чем косвенно подтвердил наличие разногласий с итальянцем. До этого Пилипчук не полетел с командой в Пермь на матч 28-го тура РФПЛ против «Амкара», который состоялся 29 апреля и закончился победой красно-белых со счетом 2:0.

Тогда Каррера объяснил это тем, что его помощник отправился в Ростов-на-Дону анализировать игру будущего соперника. Буквально через несколько дней Пилипчук объявил о своем уходе из клуба. Причем сделал он это не пресс-службе клуба, а стороннему изданию, что выглядит весьма странно.

За данный поступок Пилипчук был отстранен от команды.

Не смог не отреагировать на это и сам Каррера, который перед игрой с «Ростовом» заявил, что его коллега поступил некрасиво по отношению ко всей команде.

«Я тоже узнал все это из СМИ, причины его решения я не знаю. Могу только предположить, что он устал работать на “Спартак”, работать со мной. Может, он хочет начать личную тренерскую карьеру, и я желаю ему в этом удачи», — сказал итальянец на предматчевой пресс-конференции.

Несмотря на это, отряд, как говорится, не заметил потери бойца. Каррера все также руководил своей командой и, судя по результату, сделал это успешно.

«Спартак» в конце матча все-таки додавил «Ростов» и забил ему два мяча. Сначала на 79-й минуте отличился Лоренсо Мельгарехо, который наилучшим образом проявил свои индивидуальные качества: парагваец вошел в штрафную площадь, а затем перебросил мяч через вышедшего из ворот Илью Абаева.

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Через пять минут спартаковцы приговорили ростовчан, сделав это в своем фирменном стиле: Роман Зобнин добежал с мячом от середины поля до левого края штрафной площади и отпасовал на Квинси Промеса, который, в свою очередь, «сыграл в стенку» с Софьяном Ханни, а затем забил 15-й мяч в текущем сезоне.

2:0 — московский «Спартак» негостеприимно обходится с «Ростовом» под руководством Карпина и укрепляет свое положение на втором месте в турнирной таблице чемпионата.

После матча наставник ростовчан был немногословен.

«Какие чувства от своего первого матча на “Открытие Арене” в качестве тренера? Негативные. Если говорить о матче, то к своим футболистам претензий по самоотдаче не имею. Да, в некоторых моментах “Спартак” позволял нам играть, давал мяч, но мы показали только то, что смогли. У нас нет никакого маневра для усиления», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Массимо Каррера же после игры отметил, что «Спартак» до последнего старался вести борьбу за золото, однако неудачный старт сезона дал о себе знать. Также итальянец поздравил «Локомотив» и его главного тренера Юрия Семина с победой в чемпионате.

«Они заслужили чемпионство.

Я поздравляю их команду и тренера, он мне очень симпатичен. Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает стать чемпионом.

Мы могли бороться с ними до последнего, но не получилось. но я нисколько не умаляю их заслуги", — сказал Каррера.

Из игроков к журналистам вышли только Александр Селихов и Промес. Вратарь красно-белых выразил мнение, что команда упустила титул из-за его ошибок и «нелепых матчей» по ходу сезона.

«Когда выходил на поле, не знал результата матча “Локомотива”. Только в перерыве узнал. “Локомотив” можно поздравить. Заслуженно ли они стали чемпионами? Если они набрали больше очков, чем другая команда, значит, наверное, заслуженно. В первом круге я им сделал большой “подарок”. Если бы не нелепые матчи, мы бы составили конкуренцию до последнего тура», — подытожил Селихов.

Квинси Промес также поздравил красно-зеленых с завоеванием золотых медалей и подчеркнул, что «Спартак» несмотря ни на что продолжает борьбу за прямую квалификацию в Лигу чемпионов.

«Рад, что нам удалось сегодня победить и почти обеспечить себе Лигу чемпионов в следующем сезоне. Вся команда сражалась, и мы должны радоваться победе над “Ростовом”. К сожалению, “Локомотив” в итоге стал чемпионом, но я их поздравляю. Мы продолжаем бороться за Лигу чемпионов», — отметил голландец, который во втором матче подряд вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой.

О своей новой роли Промес, кстати, тоже высказался. По его словам, ему совершенно необязательно носить капитанскую повязку, да и настоящим капитаном команды является Денис Глушаков.

«Настоящий капитан “Спартака” — Глушаков. Есть еще Дмитрий Комбаров и Артем Ребров, но они сегодня не играли. Я очень уважаю Глушакова. Он вывел нас в Лигу чемпионов, и об этом нельзя забывать. Его отсутствие на поле очень чувствуется, его не хватает. Он — наш капитан, поэтому надеюсь, что он скоро вернется в строй», — добавил Промес.

Сам же Глушаков, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, присутствовал на матче и наблюдал за игрой своих одноклубников из ВИП-ложи.

«Спартак» благодаря победе над «Ростовом» набрал 56 очков и продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице первенства. В заключительном туре красно-белые на своем поле сыграют с «Динамо» в рамках московского дерби.