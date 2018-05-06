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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Московский «Спартак» передал «Локомотиву» титул чемпиона России, но гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» рассказывает о противоречивых эмоциях на «Открытие Арене» от победы красно-белых над «Ростовом».

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Московский «Спартак» принимал на своем поле «Ростов» в матче 29-го тура чемпионата России. За полчаса до начала встречи стал известен досрочный победитель турнира: в Черкизове столичный «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и впервые за 14 лет завоевал золотые медали.

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Красно-белые до последнего надеялись на осечку «железнодорожников», однако поезд с рельс не сошел и все-таки добился своего.

Впрочем, этот факт ни сколько не должен был отразиться на мотивации игроков «Спартака», ведь команда до сих пор ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. Победа над «Ростовом» позволила бы подопечным Массимо Карреры обеспечить место в первой тройке, однако приоритетом для спартаковцев является все же вторая строчка в турнирной таблице (команды, занявшие по итогу сезона РФПЛ первое и второе место, квалифицируются на следующий сезон Лиги чемпионов напрямую, третье — через предварительные этапы. — «Газета.Ru»).

Что касается болельщиков, то и они не особо показывали своего разочарования, а наоборот — нашли повод для радости. 29 апреля дружественная москвичам и тоже красно-белая белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии. Фанаты «Спартака» не могли оставить данное событие без внимания и поздравили побратимов с заслуженным триумфом.

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С первых минут матча спартаковцы принялись показывать ростовчанам, кто в доме хозяин, и сразу же взяли мяч под собственный контроль. При этом «Ростов» не стал парковать пресловутый «автобус» у своей штрафной, а старался оказать москвичам сопротивление.

Получалось это не так удачно, как бы хотелось главному тренеру желто-синих Валерию Карпину, из-за чего 49-летний специалист то и дело возмущался и показывал недовольство действиями игроков на поле.

Что касается тренерской дуэли Карпина и Карреры, то вниманию этому было чуть. Скорее больше вопросов вызывал штаб «Спартака», который на этом матче не досчитался одного человека.

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Накануне игры ассистент Карреры Роман Пилипчук дал интервью, в котором заявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства», — цитирует Пилипчука «Спорт-экспресс».

В интервью 51-летний украинец поздравил всех членов команды: от футболистов, до руководства клуба. Кроме одного. Пилипчук почему-то не сказал ни единого слова в адрес Массимо Карреры, чем косвенно подтвердил наличие разногласий с итальянцем. До этого Пилипчук не полетел с командой в Пермь на матч 28-го тура РФПЛ против «Амкара», который состоялся 29 апреля и закончился победой красно-белых со счетом 2:0.

Тогда Каррера объяснил это тем, что его помощник отправился в Ростов-на-Дону анализировать игру будущего соперника. Буквально через несколько дней Пилипчук объявил о своем уходе из клуба. Причем сделал он это не пресс-службе клуба, а стороннему изданию, что выглядит весьма странно.

За данный поступок Пилипчук был отстранен от команды.

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Не смог не отреагировать на это и сам Каррера, который перед игрой с «Ростовом» заявил, что его коллега поступил некрасиво по отношению ко всей команде.

«Я тоже узнал все это из СМИ, причины его решения я не знаю. Могу только предположить, что он устал работать на “Спартак”, работать со мной. Может, он хочет начать личную тренерскую карьеру, и я желаю ему в этом удачи», — сказал итальянец на предматчевой пресс-конференции.

Несмотря на это, отряд, как говорится, не заметил потери бойца. Каррера все также руководил своей командой и, судя по результату, сделал это успешно.

«Спартак» в конце матча все-таки додавил «Ростов» и забил ему два мяча. Сначала на 79-й минуте отличился Лоренсо Мельгарехо, который наилучшим образом проявил свои индивидуальные качества: парагваец вошел в штрафную площадь, а затем перебросил мяч через вышедшего из ворот Илью Абаева.

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Через пять минут спартаковцы приговорили ростовчан, сделав это в своем фирменном стиле: Роман Зобнин добежал с мячом от середины поля до левого края штрафной площади и отпасовал на Квинси Промеса, который, в свою очередь, «сыграл в стенку» с Софьяном Ханни, а затем забил 15-й мяч в текущем сезоне.

2:0 — московский «Спартак» негостеприимно обходится с «Ростовом» под руководством Карпина и укрепляет свое положение на втором месте в турнирной таблице чемпионата.

После матча наставник ростовчан был немногословен.

«Какие чувства от своего первого матча на “Открытие Арене” в качестве тренера? Негативные. Если говорить о матче, то к своим футболистам претензий по самоотдаче не имею. Да, в некоторых моментах “Спартак” позволял нам играть, давал мяч, но мы показали только то, что смогли. У нас нет никакого маневра для усиления», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Массимо Каррера же после игры отметил, что «Спартак» до последнего старался вести борьбу за золото, однако неудачный старт сезона дал о себе знать. Также итальянец поздравил «Локомотив» и его главного тренера Юрия Семина с победой в чемпионате.

«Они заслужили чемпионство.

Я поздравляю их команду и тренера, он мне очень симпатичен. Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает стать чемпионом.

Мы могли бороться с ними до последнего, но не получилось. но я нисколько не умаляю их заслуги", — сказал Каррера.

Из игроков к журналистам вышли только Александр Селихов и Промес. Вратарь красно-белых выразил мнение, что команда упустила титул из-за его ошибок и «нелепых матчей» по ходу сезона.

«Когда выходил на поле, не знал результата матча “Локомотива”. Только в перерыве узнал. “Локомотив” можно поздравить. Заслуженно ли они стали чемпионами? Если они набрали больше очков, чем другая команда, значит, наверное, заслуженно. В первом круге я им сделал большой “подарок”. Если бы не нелепые матчи, мы бы составили конкуренцию до последнего тура», — подытожил Селихов.

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Квинси Промес также поздравил красно-зеленых с завоеванием золотых медалей и подчеркнул, что «Спартак» несмотря ни на что продолжает борьбу за прямую квалификацию в Лигу чемпионов.

«Рад, что нам удалось сегодня победить и почти обеспечить себе Лигу чемпионов в следующем сезоне. Вся команда сражалась, и мы должны радоваться победе над “Ростовом”. К сожалению, “Локомотив” в итоге стал чемпионом, но я их поздравляю. Мы продолжаем бороться за Лигу чемпионов», — отметил голландец, который во втором матче подряд вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой.

О своей новой роли Промес, кстати, тоже высказался. По его словам, ему совершенно необязательно носить капитанскую повязку, да и настоящим капитаном команды является Денис Глушаков.

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«Настоящий капитан “Спартака” — Глушаков. Есть еще Дмитрий Комбаров и Артем Ребров, но они сегодня не играли. Я очень уважаю Глушакова. Он вывел нас в Лигу чемпионов, и об этом нельзя забывать. Его отсутствие на поле очень чувствуется, его не хватает. Он — наш капитан, поэтому надеюсь, что он скоро вернется в строй», — добавил Промес.

Сам же Глушаков, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, присутствовал на матче и наблюдал за игрой своих одноклубников из ВИП-ложи.

«Спартак» благодаря победе над «Ростовом» набрал 56 очков и продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице первенства. В заключительном туре красно-белые на своем поле сыграют с «Динамо» в рамках московского дерби.

Андрей Сенченко

Спартак М 2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
5.05.2018, 19:00 Зрители: 35802 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
79′ Лоренсо Мельгарехо 25
84′ Квинси Промес (С. Ханни) 10
Составы
Александр Селихов 57
73′ Андрей Ещенко 38
80′ Лоренсо Мельгарехо 25
Илья Кутепов 29
Марио Пашалич 50
Квинси Промес (к) 10
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Сердар Таски 5
Фернанду 11
89′ Софьян Ханни 30
Артем Мамин 46
75′ Артем Тимофеев 40
Александр Самедов 19
31 Илья Абаев 38′
4 Сергей Паршивлюк
19 Хорен Байрамян 26′ 90+3′
5 Матия Бобен
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
14 Элдор Шомуродов
20 Жан Маер 81′
2 Тимофей Калачев
77 Дмитрий Скопинцев 69′ 57′
33 Константин Плиев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
10 Фолы 15
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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