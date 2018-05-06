ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в воскресном матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

После субботней победы «Краснодара» в Хабаровске над СКА армейцы опустились на четвертое место, однако вернут себе третью позицию даже в случае ничьей с туляками. При этом отставание от идущего вторым «Спартака» составляет уже четыре очка, и ЦСКА в случае собственной осечки уже не сможет догнать конкурента в борьбе за путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

ЦСКА не проигрывает уже четыре матча, хотя единственное весеннее поражение потерпел на своей арене — от «Динамо» со счетом 1:2. Армейцы имеют достаточно короткую заявку, при этом последние встречи пропустили травмированные Алан Дзагоев и Понтус Вернблум. С «Арсеналом» не сыграет дисквалифицированный Алексей Березуцкий, а также еще один игрок обороны — травмированный Георгий Щенников.

«Арсенал» Миодрага Божовича проиграл два предыдущих гостевых матча — «Краснодару» (0:3) и «Динамо» (1:2). Не сыграет в Москве травмированный Кирилл Комбаров, зато вернулись в строй после дисквалификаций полузащитники Михаил Александров и Игорь Горбатенко. Одним из лидеров «Арсенала» является полузащитник Сергей Ткачев, который арендован у ЦСКА, однако может сыграть против своего клуба.

Тульская команда получила на днях дополнительную мотивацию — стало известно, что «Тосно» в случае победы в среду в финале Кубка России не сможет получить лицензию для выступлений в Лиге Европы, так что в случае победы команды из Ленинградской области над курским «Авангардом» шестое место в чемпионате станет еврокубковым. «Арсенал» пока делит очки с «Уфой», которая в понедельник сыграет в гостях с казанским «Рубином», имеющим на три очка меньше и также претендующим на шестую строчку.

В первом круге в конце октября «Арсенал» победил армейцев со счетом 1:0 — в самой концовке отличился Горан Чаушич. Предстоящая игра пройдет на «ВЭБ-Арене», начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.

Уральское дерби

В 14:00 мск на «Екатеринбург-Арене» «Урал» сыграет против пермского «Амкара». Уральцы в случае победы могут подняться на шестое место, если «Арсенал» не выиграет в Москве. Команда Александра Тарханова неудачно выступала в конце осени, однако весной не проигрывает уже шесть матчей, решив задачу выживания и даже включившись в борьбу за еврокубки. В предыдущем домашнем матче, который открывал новый стадион в Екатеринбурге, «Урал» победил «Спартак» — 2:1.

Другой уральский клуб из Перми ведет непростую борьбу за выживание, и поражение в Екатеринбурге отправит «Амкар» в переходные матчи, тогда как в случае победы пермяки догонят занимающий спасительное 12-е место «Ростов», которому, впрочем, будет уступать по результатам личных встреч. Под руководством возглавившего команду в марте Вадима Евсеева амкаровцы провели несколько ярких матчей, победив в том числе и «Локомотив» в Москве (2:1), однако затем команда вновь стала проигрывать. При этом весной «Амкар» успешнее играет за пределами Перми, где одержал три победы и сыграв вничью с «Зенитом».

Матч пропустят дисквалифицированные защитник «Урала» Михаил Меркулов и хавбек гостей Саид Эзатоллахи. Главным арбитром уральского дерби назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. В первом круге в Перми команды сыграли вничью — 1:1.

29-й тур стартовал в субботу, когда хабаровский СКА проиграл «Краснодару» (0:1), «Тосно» уступил «Динамо» (1:2), «Локомотив» победил «Зенит» (1:0), а «Спартак» — «Ростов» (2:0). В понедельник тур завершится матчами «Рубин» — «Уфа» и «Анжи» — «Ахмат».