Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Смоловым заинтересовались «Вулверхэмптон» и «Фулхэм»
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов двух английских клубов — «Вулверхэмптона» и «Фулхэма», информирует Daily Mail.
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов двух английских клубов — «Вулверхэмптона» и «Фулхэма», информирует Daily Mail.
Скауты клубов просматривали игру 28-летнего игрока сборной России в матче 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), в котором Смолов оформил дубль. Сообщается, что «Краснодар» готов расстаться с форвардом за £ 12 млн (около € 13,5 млн).
«Вулверхэмптон» досрочно выиграл Чемпионшип и в следующем сезоне сыграет в английской