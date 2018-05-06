Смоловым заинтересовались «Вулверхэмптон» и «Фулхэм»

Скауты клубов просматривали игру 28-летнего игрока сборной России в матче 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), в котором Смолов оформил дубль. Сообщается, что «Краснодар» готов расстаться с форвардом за £ 12 млн (около € 13,5 млн).