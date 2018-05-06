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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Смоловым заинтересовались «Вулверхэмптон» и «Фулхэм»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов двух английских клубов — «Вулверхэмптона» и «Фулхэма», информирует Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

Скауты клубов просматривали игру 28-летнего игрока сборной России в матче 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), в котором Смолов оформил дубль. Сообщается, что «Краснодар» готов расстаться с форвардом за £ 12 млн (около € 13,5 млн).

«Вулверхэмптон» досрочно выиграл Чемпионшип и в следующем сезоне сыграет в английской Премьер-лиге. «Фулхэм» занимает третье место в таблице и борется за выход в высший дивизион.

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