Промес заявил, что для него важно стать лучшим бомбардиром РФПЛ

В субботу «Спартак» обыграл на своем поле «Ростов» в 29-м туре чемпионата России со счетом 2:0. Промес забил один гол в этой встрече и обошел нападающего «Краснодара» Федора Смолова в списке бомбардиров чемпионата. На счету голландца теперь 15 мячей.

«Для меня важно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но я был бы более счастлив, если бы мы стали чемпионами. В конце концов, если я забью больше всех, это будет означать, что я сделал хорошую работу для своей команды. Но ведь этого от меня и ждут», — сказал Промес.