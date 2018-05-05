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5 мая, источник: ТАСС

Промес заявил, что для него важно стать лучшим бомбардиром РФПЛ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес заявил, что для него по итогам сезона важно стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Об этом он сказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Спартак» обыграл на своем поле «Ростов» в 29-м туре чемпионата России со счетом 2:0. Промес забил один гол в этой встрече и обошел нападающего «Краснодара» Федора Смолова в списке бомбардиров чемпионата. На счету голландца теперь 15 мячей.

«Для меня важно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но я был бы более счастлив, если бы мы стали чемпионами. В конце концов, если я забью больше всех, это будет означать, что я сделал хорошую работу для своей команды. Но ведь этого от меня и ждут», — сказал Промес.

Смолов становился лучшим бомбардиром РФПЛ в двух предыдущих сезонах.

Спартак М 2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
5.05.2018, 19:00 Зрители: 35802 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
79′ Лоренсо Мельгарехо 25
84′ Квинси Промес (С. Ханни) 10
Составы
Александр Селихов 57
73′ Андрей Ещенко 38
80′ Лоренсо Мельгарехо 25
Илья Кутепов 29
Марио Пашалич 50
Квинси Промес (к) 10
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Сердар Таски 5
Фернанду 11
89′ Софьян Ханни 30
Артем Мамин 46
75′ Артем Тимофеев 40
Александр Самедов 19
31 Илья Абаев 38′
4 Сергей Паршивлюк
19 Хорен Байрамян 26′ 90+3′
5 Матия Бобен
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
14 Элдор Шомуродов
20 Жан Маер 81′
2 Тимофей Калачев
77 Дмитрий Скопинцев 69′ 57′
33 Константин Плиев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
10 Фолы 15
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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