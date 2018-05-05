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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал небольшое интервью в чемпионской раздевалке.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

— Как пришло решение выпустить на замену Эдера, а не Ари?

— Иной раз такие решение происходят спонтанно. Почему Эдер вышел? Потому что он хорошо работал на тренировках, находился в хороших кондициях. Но по тактической схеме — не попадал, мне поэтому было сложно выпустить его в стартовом составе. Он должен был забить. Он часто забивает в тренировочных играх, у него поставленный удар. Удачи вот не было. Но она же должна была прийти.

— Ожидали, что будет такая нервная концовка чемпионата?

— Конечно. Чемпионат России — непредсказуемый, очень ровный. Команд, которые явно выделяются, нет.

— Это золото стоит для вас особняком?

— Конечно.

— Во-первых, оно было добыто дома! — отмечает актер Валерий Баринов, один из самых известных болельщиков «Локомотива».

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— Тогда было больше стабильности, — продолжил Семин. — А сейчас ее меньше. Посмотрите: год назад у нас был один состав, а сейчас совершенно другой. Но мы смогли быстро найти новые рычаги. Хочу сказать спасибо совету директоров клуба, который нас поддерживает, и компании «РЖД». Это и их большой успех. Привет всем железнодорожникам. Их миллионы! А самое важное — на футбол стало ходить много людей!

— Кому посвящаете эту победу?

(После паузы) Конечно, нашим болельщикам. Своей семье. У меня внучка очень болеет (за «Локомотив». — Прим. «СЭ»), внучок всех знает… Вот, еще Баринову, моему другу! (улыбается).

— Это посвящается «Локомотиву»! — говорит актер.

— Правильно ты говоришь, — добавляет Семин. — Мы вместе с игроками прошли очень серьезный путь. Было много травм. Наши футболисты — молодцы! Я благодарен всем, кто сейчас находится в раздевалке. Мы не очень хорошо играли в концовке. Причины этому есть и объективные, и субъективные. Но в ответственный момент мы собрались.

— Сегодня были люди, которые вышли на поле, несмотря на травмы.

— Конечно, были. Например, Чорлука. А у Фернандеша уже все в порядке. Это и снимки показали.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 Зрители: 26109 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 24′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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