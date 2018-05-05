Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье

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— Как пришло решение выпустить на замену Эдера, а не Ари?

— Иной раз такие решение происходят спонтанно. Почему Эдер вышел? Потому что он хорошо работал на тренировках, находился в хороших кондициях. Но по тактической схеме — не попадал, мне поэтому было сложно выпустить его в стартовом составе. Он должен был забить. Он часто забивает в тренировочных играх, у него поставленный удар. Удачи вот не было. Но она же должна была прийти.

— Ожидали, что будет такая нервная концовка чемпионата?

— Конечно. Чемпионат России — непредсказуемый, очень ровный. Команд, которые явно выделяются, нет.

— Это золото стоит для вас особняком?

— Конечно.

— Во-первых, оно было добыто дома! — отмечает актер Валерий Баринов, один из самых известных болельщиков «Локомотива».

— Тогда было больше стабильности, — продолжил Семин. — А сейчас ее меньше. Посмотрите: год назад у нас был один состав, а сейчас совершенно другой. Но мы смогли быстро найти новые рычаги. Хочу сказать спасибо совету директоров клуба, который нас поддерживает, и компании «РЖД». Это и их большой успех. Привет всем железнодорожникам. Их миллионы! А самое важное — на футбол стало ходить много людей!

— Кому посвящаете эту победу?

— (После паузы) Конечно, нашим болельщикам. Своей семье. У меня внучка очень болеет (за «Локомотив». — Прим. «СЭ»), внучок всех знает… Вот, еще Баринову, моему другу! (улыбается).

— Это посвящается «Локомотиву»! — говорит актер.

— Правильно ты говоришь, — добавляет Семин. — Мы вместе с игроками прошли очень серьезный путь. Было много травм. Наши футболисты — молодцы! Я благодарен всем, кто сейчас находится в раздевалке. Мы не очень хорошо играли в концовке. Причины этому есть и объективные, и субъективные. Но в ответственный момент мы собрались.

— Сегодня были люди, которые вышли на поле, несмотря на травмы.