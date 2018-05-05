Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал небольшое интервью в чемпионской раздевалке.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал небольшое интервью в чемпионской раздевалке.
— Как пришло решение выпустить на замену Эдера, а не Ари?
— Иной раз такие решение происходят спонтанно. Почему Эдер вышел? Потому что он хорошо работал на тренировках, находился в хороших кондициях. Но по тактической схеме — не попадал, мне поэтому было сложно выпустить его в стартовом составе. Он должен был забить. Он часто забивает в тренировочных играх, у него поставленный удар. Удачи вот не было. Но она же должна была прийти.
— Ожидали, что будет такая нервная концовка чемпионата?
— Конечно. Чемпионат России — непредсказуемый, очень ровный. Команд, которые явно выделяются, нет.
— Это золото стоит для вас особняком?
— Конечно.
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— Тогда было больше стабильности, — продолжил Семин. — А сейчас ее меньше. Посмотрите: год назад у нас был один состав, а сейчас совершенно другой. Но мы смогли быстро найти новые рычаги. Хочу сказать спасибо совету директоров клуба, который нас поддерживает, и компании «РЖД». Это и их большой успех. Привет всем железнодорожникам. Их миллионы! А самое важное — на футбол стало ходить много людей!
— Кому посвящаете эту победу?
— (После паузы) Конечно, нашим болельщикам. Своей семье. У меня внучка очень болеет (за «Локомотив». — Прим. «СЭ»), внучок всех знает… Вот, еще Баринову, моему другу! (улыбается).
— Это посвящается «Локомотиву»! — говорит актер.
— Правильно ты говоришь, — добавляет Семин. — Мы вместе с игроками прошли очень серьезный путь. Было много травм. Наши футболисты — молодцы! Я благодарен всем, кто сейчас находится в раздевалке. Мы не очень хорошо играли в концовке. Причины этому есть и объективные, и субъективные. Но в ответственный момент мы собрались.
— Сегодня были люди, которые вышли на поле, несмотря на травмы.
— Конечно, были. Например, Чорлука. А у Фернандеша уже все в порядке. Это и снимки показали.
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Юрий Семин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)