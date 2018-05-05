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22:45 (мск), источник: ТАСС

Каррера сожалеет, что «Спартак» не смог навязать борьбу за золото до конца сезона в РФПЛ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сожалеет, что его команда не воспользовалась осечками «Локомотива» во второй части сезона и не смогла продлить борьбу за чемпионство до последнего тура. Об этом Каррера сказал на пресс-конференции после матча с «Ростовом».

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Локомотив» в домашнем матче чемпионата России победил «Зенит» со счетом 1:0 и за тур до конца чемпионата оформил чемпионство. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 и обеспечил себе место в тройке и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Безусловно, у «Локомотива» были более продолжительные удачные серии. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Немного жаль, что мы не смогли разыгрывать это чемпионство до последнего тура. Во втором круге «Локомотив» немного притормозил, но мы этим не воспользовались, проиграв «Уралу» и «Ахмату», — сказал Каррера.

«Этим я не хочу принижать заслуги “Локомотива”, который провел хороший чемпионат. Я поздравляю “Локомотив” и тренера [Юрия Семина], который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил эту работу, так, как мы это сделали в прошлом сезоне. Команда, которая больше побеждает, заслуживает первое место», — отметил Каррера.

«Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков. Первым идет московский «Локомотив» (60 очков), на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка), который по дополнительным показателям не сможет обойти «Спартак». Четвертое место занимает ЦСКА (52 очка после 28 игр), пятое — «Зенит» (50 очков).

Второе место даст «Спартаку» прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. «Для нас это очень важно», — подчеркнул Каррера. В заключительном туре «Спартак» 13 мая на своем стадионе сыграет с московским «Динамо».

Спартак М 2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
5.05.2018, 19:00 Зрители: 35802 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
79′ Лоренсо Мельгарехо 25
84′ Квинси Промес (С. Ханни) 10
Составы
Александр Селихов 57
73′ Андрей Ещенко 38
80′ Лоренсо Мельгарехо 25
Илья Кутепов 29
Марио Пашалич 50
Квинси Промес (к) 10
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Сердар Таски 5
Фернанду 11
89′ Софьян Ханни 30
Артем Мамин 46
75′ Артем Тимофеев 40
Александр Самедов 19
31 Илья Абаев 38′
4 Сергей Паршивлюк
19 Хорен Байрамян 26′ 90+3′
5 Матия Бобен
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
14 Элдор Шомуродов
20 Жан Маер 81′
2 Тимофей Калачев
77 Дмитрий Скопинцев 69′ 57′
33 Константин Плиев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
10 Фолы 15
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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