Каррера сожалеет, что «Спартак» не смог навязать борьбу за золото до конца сезона в РФПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Локомотив» в домашнем матче чемпионата России победил «Зенит» со счетом 1:0 и за тур до конца чемпионата оформил чемпионство. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 и обеспечил себе место в тройке и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Безусловно, у «Локомотива» были более продолжительные удачные серии. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Немного жаль, что мы не смогли разыгрывать это чемпионство до последнего тура. Во втором круге «Локомотив» немного притормозил, но мы этим не воспользовались, проиграв «Уралу» и «Ахмату», — сказал Каррера.

«Этим я не хочу принижать заслуги “Локомотива”, который провел хороший чемпионат. Я поздравляю “Локомотив” и тренера [Юрия Семина], который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил эту работу, так, как мы это сделали в прошлом сезоне. Команда, которая больше побеждает, заслуживает первое место», — отметил Каррера.

«Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков. Первым идет московский «Локомотив» (60 очков), на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка), который по дополнительным показателям не сможет обойти «Спартак». Четвертое место занимает ЦСКА (52 очка после 28 игр), пятое — «Зенит» (50 очков).