Карпин испытал негативные эмоции от первого посещения стадиона «Спартака»

«Ростов» со счетом 0:2 проиграл «Спартаку» в гостевом матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Карпин дважды возглавлял «Спартак» в период с апреля 2009-го по март 2014-го, стадион красно-белых был открыт в сентябре 2014 года.

«По самоотдаче к футболистам претензий не может быть. Все сделали то, что в их силах на сегодня. “Спартак” позволял владеть мячом и создавать моменты, но реализовать их мы не смогли. Маневра для усиления сегодня не было никакого», — добавил он.