Карпин испытал негативные эмоции от первого посещения стадиона «Спартака»

«Ростов» со счетом 0:2 проиграл «Спартаку» в гостевом матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Карпин дважды возглавлял «Спартак» в период с апреля 2009-го по март 2014-го, стадион красно-белых был открыт в сентябре 2014 года.
«Впечатления негативные», — сказал Карпин.
«По самоотдаче к футболистам претензий не может быть. Все сделали то, что в их силах на сегодня. “Спартак” позволял владеть мячом и создавать моменты, но реализовать их мы не смогли. Маневра для усиления сегодня не было никакого», — добавил он.
В заключительном туре «Ростов» 13 мая дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков, «Ростов» идет 12-м (34). Первое место занимает московский «Локомотив» (60 очков), который ранее со счетом 1:0 обыграл петербургский «Зенит» и досрочно стал чемпионом России, на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка).