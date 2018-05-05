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21:53 (мск), источник: ТАСС

Карпин испытал негативные эмоции от первого посещения стадиона «Спартака»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что он испытал негативные эмоции от первого посещения домашней арены московского «Спартака». Об этом Карпин сказал на послематчевой пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Ростов» со счетом 0:2 проиграл «Спартаку» в гостевом матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Карпин дважды возглавлял «Спартак» в период с апреля 2009-го по март 2014-го, стадион красно-белых был открыт в сентябре 2014 года.

«Впечатления негативные», — сказал Карпин.

«По самоотдаче к футболистам претензий не может быть. Все сделали то, что в их силах на сегодня. “Спартак” позволял владеть мячом и создавать моменты, но реализовать их мы не смогли. Маневра для усиления сегодня не было никакого», — добавил он.

В заключительном туре «Ростов» 13 мая дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков, «Ростов» идет 12-м (34). Первое место занимает московский «Локомотив» (60 очков), который ранее со счетом 1:0 обыграл петербургский «Зенит» и досрочно стал чемпионом России, на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка).

Спартак М 2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
5.05.2018, 19:00 Зрители: 35802 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
79′ Лоренсо Мельгарехо 25
84′ Квинси Промес (С. Ханни) 10
Составы
Александр Селихов 57
73′ Андрей Ещенко 38
80′ Лоренсо Мельгарехо 25
Илья Кутепов 29
Марио Пашалич 50
Квинси Промес (к) 10
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Сердар Таски 5
Фернанду 11
89′ Софьян Ханни 30
Артем Мамин 46
75′ Артем Тимофеев 40
Александр Самедов 19
31 Илья Абаев 38′
4 Сергей Паршивлюк
19 Хорен Байрамян 26′ 90+3′
5 Матия Бобен
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
14 Элдор Шомуродов
20 Жан Маер 81′
2 Тимофей Калачев
77 Дмитрий Скопинцев 69′ 57′
33 Константин Плиев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
10 Фолы 15
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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