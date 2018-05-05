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21:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Ростов» и обеспечил себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:0 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на «Открытие-Арене».

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Лоренсо Мельгарехо (80-я минута) и Квинси Промес (84).

«Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков. Первым идет московский «Локомотив» (60 очков), который ранее со счетом 1:0 обыграл петербургский «Зенит» и досрочно стал чемпионом России, на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка), который по дополнительным показателям не сможет обойти «Спартак». Четвертое место занимает ЦСКА (52 очка после 28 игр), пятое — «Зенит» (50 очков).

Таким образом, «Спартак» гарантировал себе место не ниже третьего по итогам чемпионата, которое позволит ему принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Для нападающего Промеса этот гол стал 15-м в текущем розыгрыше чемпионата, в списке лучших бомбардиров он поднялся на первое место, обойдя форварда «Краснодара» Федора Смолова, в активе которого 14 голов. «Спартак» на своем поле ни разу в истории не проигрывал «Ростову» в матчах чемпионата России. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 2:2. Последний раз ростовская команда побеждала на выезде в матчах национального первенства 12 августа 2017 года, обыграв «Уфу» (4:1).

В заключительном туре чемпионата «Спартак» 13 мая примет московское «Динамо», «Ростов» в тот же день дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Спартак М 2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
5.05.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
79′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, М. Пашалич) 25
84′ Квинси Промес (С. Ханни) 10
Составы
Александр Селихов 57
73′ Андрей Ещенко 38
80′ Лоренсо Мельгарехо 25
Илья Кутепов 29
Марио Пашалич 50
Квинси Промес (к) 10
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Сердар Таски 5
Фернанду 11
89′ Софьян Ханни 30
Артем Мамин 46
75′ Артем Тимофеев 40
Александр Самедов 19
31 Илья Абаев 38′
4 Сергей Паршивлюк
19 Хорен Байрамян 26′ 90+3′
5 Матия Бобен
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
14 Элдор Шомуродов
20 Жан Маер 81′
2 Тимофей Калачев
77 Дмитрий Скопинцев 69′ 57′
33 Константин Плиев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
10 Фолы 15
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
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