«Спартак» победил «Ростов» и обеспечил себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Лоренсо Мельгарехо (80-я минута) и Квинси Промес (84).

«Спартак» в турнирной таблице занимает второе место, набрав 56 очков. Первым идет московский «Локомотив» (60 очков), который ранее со счетом 1:0 обыграл петербургский «Зенит» и досрочно стал чемпионом России, на третьем месте располагается «Краснодар» (53 очка), который по дополнительным показателям не сможет обойти «Спартак». Четвертое место занимает ЦСКА (52 очка после 28 игр), пятое — «Зенит» (50 очков).

Таким образом, «Спартак» гарантировал себе место не ниже третьего по итогам чемпионата, которое позволит ему принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Для нападающего Промеса этот гол стал 15-м в текущем розыгрыше чемпионата, в списке лучших бомбардиров он поднялся на первое место, обойдя форварда «Краснодара» Федора Смолова, в активе которого 14 голов. «Спартак» на своем поле ни разу в истории не проигрывал «Ростову» в матчах чемпионата России. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 2:2. Последний раз ростовская команда побеждала на выезде в матчах национального первенства 12 августа 2017 года, обыграв «Уфу» (4:1).