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20:10 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: «Локомотив» провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский «Локомотив» провел ровный сезон в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), все структуры клуба сработали как надо, а соперники по тем или иным причинам играли нестабильно. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» в субботу на своем поле обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно обеспечил себе победу в РФПЛ. В предыдущий раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России 14 лет назад.

«Поздравляю “Локомотив” с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина и Владимира Короткова (в 1988 году — прим. ТАСС). “Локомотив” провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно», — поделился впечатлениями Черчесов.

«Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо — и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно. Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год «Локомотива», — добавил он.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 Зрители: 26109 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 24′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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