Черчесов: «Локомотив» провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно

«Локомотив» в субботу на своем поле обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно обеспечил себе победу в РФПЛ. В предыдущий раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России 14 лет назад.
«Поздравляю “Локомотив” с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина и Владимира Короткова (в 1988 году — прим. ТАСС). “Локомотив” провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно», — поделился впечатлениями Черчесов.
«Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо — и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно. Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год «Локомотива», — добавил он.