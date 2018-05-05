Ольга Смородская: Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила команду и Юрия Семина с чемпионством.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила команду и Юрия Семина с чемпионством.
— Что сейчас испытываете?
— Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.
— Было предчувствие, что именно матч с «Зенитом» станет золотым?
— Да.
— Почему?
— Я была уверена, что матч получится для «Локомотива» золотым. Мотивации у «Зенита» было недостаточно, чтобы оказать серьезное сопротивление. Недостаточно.
А у «Локомотива» — хоть отбавляй. Все уже было. И третье место, и Кубки в последние годы. Оставалось только взять золото.
— За счет чего «Локомотив» стал чемпионом в этом сезоне?
— Вы знаете, сложно ответить. Одной причины нет. Здесь комплекс факторов. Заслуга всех без исключения — тренера, президента, игроков. Всех поздравляю от всей души.
— Лучший игрок «Локо» в золотом сезоне?
— Ой… Это сложно. Мне кажется, это неправомерный вопрос. Если называть лучшего, то все остальные ничего не делали что ли для итоговой победы? Футбол — это командная игра. Они все лучшие, все заслужили эти медали.
— Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?
— Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.
— Поздравите его с чемпионством?
— А я его через вашу газету, через «Спорт-Экспресс» поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.
— Имел в виду, лично его поздравите?
— Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.
— Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?
— Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть.
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Юрий Семин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)