Ольга Смородская: Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду

Источник: Спорт-Экспресс

— Что сейчас испытываете?

— Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.

— Было предчувствие, что именно матч с «Зенитом» станет золотым?

— Да.

— Почему?

— Я была уверена, что матч получится для «Локомотива» золотым. Мотивации у «Зенита» было недостаточно, чтобы оказать серьезное сопротивление. Недостаточно.

А у «Локомотива» — хоть отбавляй. Все уже было. И третье место, и Кубки в последние годы. Оставалось только взять золото.

— За счет чего «Локомотив» стал чемпионом в этом сезоне?

— Вы знаете, сложно ответить. Одной причины нет. Здесь комплекс факторов. Заслуга всех без исключения — тренера, президента, игроков. Всех поздравляю от всей души.

— Лучший игрок «Локо» в золотом сезоне?

— Ой… Это сложно. Мне кажется, это неправомерный вопрос. Если называть лучшего, то все остальные ничего не делали что ли для итоговой победы? Футбол — это командная игра. Они все лучшие, все заслужили эти медали.

— Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

— Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

— Поздравите его с чемпионством?

— А я его через вашу газету, через «Спорт-Экспресс» поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

— Имел в виду, лично его поздравите?

— Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

— Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?