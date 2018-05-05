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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила команду и Юрия Семина с чемпионством.

Источник: Спорт-Экспресс

— Что сейчас испытываете?

— Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.

— Было предчувствие, что именно матч с «Зенитом» станет золотым?

— Да.

— Почему?

— Я была уверена, что матч получится для «Локомотива» золотым. Мотивации у «Зенита» было недостаточно, чтобы оказать серьезное сопротивление. Недостаточно.

А у «Локомотива» — хоть отбавляй. Все уже было. И третье место, и Кубки в последние годы. Оставалось только взять золото.

— За счет чего «Локомотив» стал чемпионом в этом сезоне?

— Вы знаете, сложно ответить. Одной причины нет. Здесь комплекс факторов. Заслуга всех без исключения — тренера, президента, игроков. Всех поздравляю от всей души.

— Лучший игрок «Локо» в золотом сезоне?

— Ой… Это сложно. Мне кажется, это неправомерный вопрос. Если называть лучшего, то все остальные ничего не делали что ли для итоговой победы? Футбол — это командная игра. Они все лучшие, все заслужили эти медали.

— Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

— Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

— Поздравите его с чемпионством?

— А я его через вашу газету, через «Спорт-Экспресс» поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

— Имел в виду, лично его поздравите?

— Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

— Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

— Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 Зрители: 26109 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 24′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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