Станция конечная, золотая: «Локомотив» — чемпион!
Гол Эдера на последних минутах игры позволил «железнодорожникам» взять титул на родной арене.
Гол Эдера на последних минутах игры позволил «железнодорожникам» взять титул на родной арене.
ПОДАРОК ОТ СМОЛОВА
Блеск золотых медалей не только манит, но и слепит — «Локомотив», весь второй круг ходивший в «без одной минуты чемпионах», но внезапно забуксовавший, не даст соврать. В трех последних матчах у подопечных Семина — два набранных очка, а первую попытку зайти на чемпионский вокзал состав «железнодорожников» провалил в Краснодаре. С другой стороны, дубль Смолова подарил «Локо» красивую возможность отпраздновать чемпионство на родном стадионе — правда, для этого необходимо было обыграть «Зенит». У собравшихся в Черкизове болельщиков не было сомнений, когда открывать победное шампанское — здесь и сейчас!
КОСТЬ В КОСТЬ
Но петербуржцы, официально простившись с одной мечтой — о первом месте в таблице — после нулевой ничьей с ЦСКА, не собирались расставаться со второй — местом в Лиге чемпионов на следующий год. Мотивация у обеих команд была запредельная — никаких поблажек, кость в кость, кровь за кровь. В середине первого тайма Тарасову разбили лицо — в игру он вернулся с забинтованным лбом. Фернандеша жестко роняли на землю в каждой второй атаке, Игнатьев получил предупреждение, с разбега въехав сзади в ноги Дриусси, а сам аргентинский нападающий за несколько минут до этого схлопотал горчичник, оттоптав стопу Денисову. Удивительно, что остались без карточек Кверквелия и Заболотный, на глазах у судьи едва не вступившие в рукопашную после нарушения грузинского защитника.
КРАНЕВИТТЕР — В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ
Цена ошибки была высока, но команды не особенно осторожничали: у хозяев выделялся Алексей Миранчук — дирижировал игрой, опасно простреливал и навешивал в штрафную Лодыгина, один раз даже плотно приложился по мячу со средней дистанции, но вратарь гостей был надежен. «Зенит», несмотря на тактику с тремя центральными защитниками — после травмы Ивановича компанию Кришито и Мевле составил Краневиттер, — активно атаковал флангами (чаще) и через центр (реже). Жирков хорошо простреливал на Дриусси и закидывал мяч в расчете на верховую борьбу Заболотного, но Гильерме и защитники «Локо» всякий раз уверенно выносили мяч.
ГОЛ ИЗ ОФСАЙДА
В перерыве Чорлуку заменил Пейчинович, совершивший роковую ошибку в краснодарском матче, после которой Смолов забил второй мяч. Страсти на поле продолжили накаляться — Фернандеш едва не вызвал на дуэль Кузяева, в жестком стыке сошлись Игнатьев и Жирков, Краневиттер начал атаковать арбитра и тут же допрыгался до желтой карточки. Но хозяева на второй тайм вышли явно куда более заряженными — Фарфан задвигался быстрее, а выстрел Алексея Миранчука под перекладину с трудом перевел на угловой Лодыгин. Перуанец вскоре даже забил, но судьи зафиксировали офсайд, пусть и с большим опозданием.
ВТОРОЙ «ЗОЛОТОЙ» ГОЛ ЭДЕРА
Тут же Манчини убрал с поля Жиркова и бросил в бой 20-летнего полузащитника Плетнева, для которого это был дебют в официальных матчах за
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Юрий Семин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)