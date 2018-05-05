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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станция конечная, золотая: «Локомотив» — чемпион!

Гол Эдера на последних минутах игры позволил «железнодорожникам» взять титул на родной арене.

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДАРОК ОТ СМОЛОВА

Блеск золотых медалей не только манит, но и слепит — «Локомотив», весь второй круг ходивший в «без одной минуты чемпионах», но внезапно забуксовавший, не даст соврать. В трех последних матчах у подопечных Семина — два набранных очка, а первую попытку зайти на чемпионский вокзал состав «железнодорожников» провалил в Краснодаре. С другой стороны, дубль Смолова подарил «Локо» красивую возможность отпраздновать чемпионство на родном стадионе — правда, для этого необходимо было обыграть «Зенит». У собравшихся в Черкизове болельщиков не было сомнений, когда открывать победное шампанское — здесь и сейчас!

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КОСТЬ В КОСТЬ

Но петербуржцы, официально простившись с одной мечтой — о первом месте в таблице — после нулевой ничьей с ЦСКА, не собирались расставаться со второй — местом в Лиге чемпионов на следующий год. Мотивация у обеих команд была запредельная — никаких поблажек, кость в кость, кровь за кровь. В середине первого тайма Тарасову разбили лицо — в игру он вернулся с забинтованным лбом. Фернандеша жестко роняли на землю в каждой второй атаке, Игнатьев получил предупреждение, с разбега въехав сзади в ноги Дриусси, а сам аргентинский нападающий за несколько минут до этого схлопотал горчичник, оттоптав стопу Денисову. Удивительно, что остались без карточек Кверквелия и Заболотный, на глазах у судьи едва не вступившие в рукопашную после нарушения грузинского защитника.

КРАНЕВИТТЕР — В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ

Цена ошибки была высока, но команды не особенно осторожничали: у хозяев выделялся Алексей Миранчук — дирижировал игрой, опасно простреливал и навешивал в штрафную Лодыгина, один раз даже плотно приложился по мячу со средней дистанции, но вратарь гостей был надежен. «Зенит», несмотря на тактику с тремя центральными защитниками — после травмы Ивановича компанию Кришито и Мевле составил Краневиттер, — активно атаковал флангами (чаще) и через центр (реже). Жирков хорошо простреливал на Дриусси и закидывал мяч в расчете на верховую борьбу Заболотного, но Гильерме и защитники «Локо» всякий раз уверенно выносили мяч.

ГОЛ ИЗ ОФСАЙДА

В перерыве Чорлуку заменил Пейчинович, совершивший роковую ошибку в краснодарском матче, после которой Смолов забил второй мяч. Страсти на поле продолжили накаляться — Фернандеш едва не вызвал на дуэль Кузяева, в жестком стыке сошлись Игнатьев и Жирков, Краневиттер начал атаковать арбитра и тут же допрыгался до желтой карточки. Но хозяева на второй тайм вышли явно куда более заряженными — Фарфан задвигался быстрее, а выстрел Алексея Миранчука под перекладину с трудом перевел на угловой Лодыгин. Перуанец вскоре даже забил, но судьи зафиксировали офсайд, пусть и с большим опозданием.

ВТОРОЙ «ЗОЛОТОЙ» ГОЛ ЭДЕРА

Тут же Манчини убрал с поля Жиркова и бросил в бой 20-летнего полузащитника Плетнева, для которого это был дебют в официальных матчах за сине-бело-голубых. Нужно было оживлять команду — с середины второго тайма «Зенит» практически перестал переходить центр поля. Вскоре Полоз заменил Смольникова, и после этих корректив гости задвигались активнее. Но «Локо» это не остановило — португалец Эдер, автор решающего мяча в финале Евро-2016, на последних минутах игры, замкнув прострел Игнатьева с правого фланга, забил еще один важнейший гол в своей карьере. «Зенит» не смог помешать золотому составу «железнодорожников» со второй попытки прибыть на конечную, победную станцию. «Локо» — чемпион!

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 25′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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Желтая карточка
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