Станция конечная, золотая: «Локомотив» — чемпион!

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДАРОК ОТ СМОЛОВА

Блеск золотых медалей не только манит, но и слепит — «Локомотив», весь второй круг ходивший в «без одной минуты чемпионах», но внезапно забуксовавший, не даст соврать. В трех последних матчах у подопечных Семина — два набранных очка, а первую попытку зайти на чемпионский вокзал состав «железнодорожников» провалил в Краснодаре. С другой стороны, дубль Смолова подарил «Локо» красивую возможность отпраздновать чемпионство на родном стадионе — правда, для этого необходимо было обыграть «Зенит». У собравшихся в Черкизове болельщиков не было сомнений, когда открывать победное шампанское — здесь и сейчас!

КОСТЬ В КОСТЬ

Но петербуржцы, официально простившись с одной мечтой — о первом месте в таблице — после нулевой ничьей с ЦСКА, не собирались расставаться со второй — местом в Лиге чемпионов на следующий год. Мотивация у обеих команд была запредельная — никаких поблажек, кость в кость, кровь за кровь. В середине первого тайма Тарасову разбили лицо — в игру он вернулся с забинтованным лбом. Фернандеша жестко роняли на землю в каждой второй атаке, Игнатьев получил предупреждение, с разбега въехав сзади в ноги Дриусси, а сам аргентинский нападающий за несколько минут до этого схлопотал горчичник, оттоптав стопу Денисову. Удивительно, что остались без карточек Кверквелия и Заболотный, на глазах у судьи едва не вступившие в рукопашную после нарушения грузинского защитника.

КРАНЕВИТТЕР — В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ

Цена ошибки была высока, но команды не особенно осторожничали: у хозяев выделялся Алексей Миранчук — дирижировал игрой, опасно простреливал и навешивал в штрафную Лодыгина, один раз даже плотно приложился по мячу со средней дистанции, но вратарь гостей был надежен. «Зенит», несмотря на тактику с тремя центральными защитниками — после травмы Ивановича компанию Кришито и Мевле составил Краневиттер, — активно атаковал флангами (чаще) и через центр (реже). Жирков хорошо простреливал на Дриусси и закидывал мяч в расчете на верховую борьбу Заболотного, но Гильерме и защитники «Локо» всякий раз уверенно выносили мяч.

ГОЛ ИЗ ОФСАЙДА

В перерыве Чорлуку заменил Пейчинович, совершивший роковую ошибку в краснодарском матче, после которой Смолов забил второй мяч. Страсти на поле продолжили накаляться — Фернандеш едва не вызвал на дуэль Кузяева, в жестком стыке сошлись Игнатьев и Жирков, Краневиттер начал атаковать арбитра и тут же допрыгался до желтой карточки. Но хозяева на второй тайм вышли явно куда более заряженными — Фарфан задвигался быстрее, а выстрел Алексея Миранчука под перекладину с трудом перевел на угловой Лодыгин. Перуанец вскоре даже забил, но судьи зафиксировали офсайд, пусть и с большим опозданием.

ВТОРОЙ «ЗОЛОТОЙ» ГОЛ ЭДЕРА