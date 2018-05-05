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Манчини — о возможной отставке: Нужно дождаться концовки чемпионата
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарии после матча с «Локомотивом» (0:1) в 29-м туре РФПЛ.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарии после матча с «Локомотивом» (0:1) в 29-м туре РФПЛ.
«Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.
«Локомотив» в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счёт этого, считаю, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.
Уйду ли в отставку? Вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата, — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Юрий Семин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)