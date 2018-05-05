Манчини — о возможной отставке: Нужно дождаться концовки чемпионата

«Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.

«Локомотив» в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счёт этого, считаю, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.