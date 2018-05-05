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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини — о возможной отставке: Нужно дождаться концовки чемпионата

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарии после матча с «Локомотивом» (0:1) в 29-м туре РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.

«Локомотив» в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счёт этого, считаю, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.

Уйду ли в отставку? Вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата, — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 25′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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Красная карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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