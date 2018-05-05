Футболист «Тосно» Мирзов: Мы устали говорить о судействе

Источник: РИА "Новости"

«Тосно» в субботу уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 29-го тура РФПЛ. За тур до конца чемпионата России команда из Ленинградской области находится в зоне вылета — на 15-м месте. 9 мая «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» в финале Кубка России. Матч состоится в Волгограде и начнется в 19:00 мск.

«Мы бились, хотели выиграть. Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, однако сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически тяжело отыгрываться. Мы уже устали говорить о судействе. Вы всё сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров», — сказал Мирзов журналистам.