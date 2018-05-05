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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Тосно» Мирзов: Мы устали говорить о судействе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов заявил, что в команде устали говорить о некачественном судействе матчей с участием клуба из Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Тосно» в субботу уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 29-го тура РФПЛ. За тур до конца чемпионата России команда из Ленинградской области находится в зоне вылета — на 15-м месте. 9 мая «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» в финале Кубка России. Матч состоится в Волгограде и начнется в 19:00 мск.

«Мы бились, хотели выиграть. Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, однако сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически тяжело отыгрываться. Мы уже устали говорить о судействе. Вы всё сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров», — сказал Мирзов журналистам.

«Мы выходим и бьемся. Вопрос с получением лицензии на еврокубки пусть решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, чтобы бороться за сохранение места в премьер-лиге, но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеемся, у нас всё будет хорошо», — заявил Мирзов.

Тосно 1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо М
5.05.2018, 14:00 Зрители: 5405 основной раунд: 29-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Дмитрий Хохлов
Голы
68′ Резиуан Мирзов 22
44 Тони Шуньич (Е.О. Луценко, К. Рауш) 56′
8 Кирилл Панченко (А. Ташаев) 79′
Составы
90+4′ Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Сергей Сухарев 8
Неманья Миюшкович 5
85′ Раде Дугалич 26
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
Марко Полетанович 88
6′ Резиуан Мирзов 22
50′ 75′ Максим Палиенко 11
Илья Жигулев 4
65′ Нуну Роша 15
Алексей Скворцов 19
87′ Вагиз Галиулин 21
Никола Труич 77
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
34 Константин Рауш
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич 81′
88 Александр Ташаев
5 Абдул Азиз Тетте
27 Самба Соу
13 Федор Черных 46′
2 Григорий Морозов 54′
48 Евгений Луценко 90′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 84′
4 Владимир Рыков
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 6
3 Угловые 5
11 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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