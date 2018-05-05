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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» досрочно стал чемпионом России по футболу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 и за один тур до завершения сезона стал чемпионом России.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победный гол на 88-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. На 79-й минуте встречи он вышел на замену вместо Антона Миранчука. Эдер, который перешел в «Локомотив» перед началом текущего сезона, не первый раз становится автором «чемпионского» гола. В финале чемпионата Европы 2016 года его мяч принес победу сборной Португалии над командой Франции.

«Локомотив» в третий раз в своей истории завоевал золотые медали национального первенства. Впервые железнодорожники одержали победу в 2002 году, обыграв московский ЦСКА в «золотом» матче со счетом 1:0. Спустя два года «Локомотив» повторил успех. Все три раза команда побеждала в чемпионате России под руководством Юрия Семина.

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Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов четвертый раз в карьере стал чемпионом России. Ранее он завоевывал золотые медали в составе «Зенита» (2007, 2010, 2011/12). Второй раз в карьере чемпионом стал другой полузащитник железнодорожников Алан Касаев, в 2009 году он одержал победу в чемпионате России в составе казанского «Рубина». Все остальные футболисты «Локомотива» впервые в карьере стали обладателями золотых медалей.

Лучшим бомбардиром московского клуба в текущем сезоне РФПЛ является перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, в активе которого после 29 туров 10 забитых мячей. Российский полузащитник железнодорожников Антон Миранчук лидирует в команде по количеству голевых пасов, на данный момент в его активе шесть передач. Его брат Алексей Миранчук является единственным игроком «Локомотива», который вышел в стартовом составе команды во всех 29 матчах.

«Локомотив» к чемпионству приводил только Семин

Летом 2016 года президентом «Локомотива» стал Илья Геркус, на этом посту он сменил Ольгу Смородскую. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера команды, а ему на смену пришел Семин. В течение сезона состав команды пополнился Фарфаном (свободный агент), на правах аренды до конца сезона в «Локомотив» перешли Денисов («Динамо», Москва), грузинский защитник Соломон Кверквелия («Рубин») и бразильский нападающий Ари («Краснодар»). В чемпионате России сезона-2016/17 «Локомотив» занял восьмое место, но одержал победу в Кубке страны, обыграв в финале екатеринбургский «Урал» (2:0).

Перед началом текущего сезона «Локомотив» выкупил Кверквелию, продлил аренду Ари еще на год, взял в аренду из французского «Лилля» португальского форварда Эдера, подписал свободного агента Денисова, а также приобрел польского полузащитника Мацея Рыбуса из французского «Лиона». В Лиге Европы «Локомотив» дошел до 1/8 финала, где уступил мадридскому «Атлетико». В Кубке России железнодорожники не смогли отстоять свой титул, проиграв в 1/16 финала самарским «Крыльям Советов» (2:3).

Во втором туре чемпионата России «Локомотив» обыграл ЦСКА (3:1) и вышел на первое место. До 13-го тура железнодорожники не опускались ниже третьего места в таблице, в седьмом туре они обыграли «Спартак» (4:3). В 14-м туре «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» (2:0) и вернул себе лидерство в чемпионате, которое уже не уступил никому до конца сезона. После 14-го тура «Локомотив» потерпел только два поражения в чемпионате — от пермского «Амкара» (1:2) и «Краснодара» (0:2), при этом железнодорожники обыграли «Зенит» (3:0) и сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Спартаком» (0:0).

70-летний Семин третий раз в карьере стал чемпионом России. По количеству побед в РФПЛ он сравнялся с бывшим тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев (8) и экс-тренер ЦСКА и владикавказского клуба «Спартак-Алания» Валерий Газзаев (4) чаще приводили свои команды к чемпионству. Семин выиграл золотые медали РФПЛ спустя 14 лет после последнего чемпионства, установив рекорд чемпионатов России по количеству лет, прошедших между двумя выигранными титулами.

«Локомотив» благодаря досрочной победе в чемпионате России завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В сезоне-2018/19 Россия будет представлена в Лиге чемпионов тремя командами. Клубы, занявшие первое и второе места, попадут напрямую в групповой этап турнира, третья команда выступит в квалификации. «Локомотив» примет участие в Лиге чемпионов впервые с сезона-2005/06.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.05.2018, 16:30 основной раунд: 29-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Манчини
Голы
87′ Эдер (В. Игнатьев, Д. Фарфан) 24
Составы
90+3′ Маринату Алвим Гильерме 1
25′ Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
79′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 76′
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев 55′
11 Себастьян Дриусси 25′
29 Антон Заболотный
5 Леандро Паредес 67′
8 Матиас Краневиттер 62′
19 Игорь Смольников 81′
7 Дмитрий Полоз
18 Юрий Жирков 69′
49 Дмитрий Плетнев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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