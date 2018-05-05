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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Тимофеев и Пашалич — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Мельгарехо, Тимофеев, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Ребров, Комбаров, Мамин, Миронов, Петкович, Бакаев, Фернандо, Самедов, Игнатов, Ерёменко, Педро Роша.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Бобен, Ингасон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Маер, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Макеев, Плиев, Вилюш, Калачёв, Сапета, Ионов, Чуперка, Вебер, Сигурдарсон.

Начало — в 19:00 мск.

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