Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Тимофеев и Пашалич — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ростовом»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 29-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 29-го тура российской
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Мельгарехо, Тимофеев, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Ребров, Комбаров, Мамин, Миронов, Петкович, Бакаев, Фернандо, Самедов, Игнатов, Ерёменко, Педро Роша.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Бобен, Ингасон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Маер, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Макеев, Плиев, Вилюш, Калачёв, Сапета, Ионов, Чуперка, Вебер, Сигурдарсон.
Начало — в 19:00 мск.