Константин Рауш: Самое важное в моей жизни — выступить на чемпионате мира
Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итоги матча 29 тура РФПЛ с «Тосно» (2:1), а также рассказал о том, что с нетерпением ждет оглашения заявки сборной России на ЧМ-2018.
Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итоги матча 29 тура РФПЛ с «Тосно» (2:1), а также рассказал о том, что с нетерпением ждет оглашения заявки сборной России на ЧМ-2018.
— В первом тайме нам было сложно, мы играли в очень плохой футбол, — сказал Рауш. — Хотя настрой был отличным. После перерыва проснулись и начали играть, думаю, мы заслужили победу.
— В последнем туре играете со «Спартаком». Для москвичей это дерби, которое ведет историю с 1936 года. А для вас?
— Как и для вас (улыбается). Очень важная игра. Сегодня мы рады, что набрали нужное количество очков, чтобы остаться в лиге. Сегодня и завтра маленько отдохнем, а потом нужно настроиться на игру со «Спартаком».
— За четыре месяца в Москве ваш русский улучшился?
— Думаю, да. Учусь каждый день, многих слов мне не хватает. Думаю, через четыре месяца буду говорить еще лучше на русском.
— Уровень чемпионата России после бундеслиги удивил?
— Первые два матча я очень неважно сыграл. У меня были проблемы со спиной
— Сам футбол в России сильно слабее немецкого?
— Нет, тоже хороший. Если честно, в бундеслиге маленько лучше — это не секрет.
— Волнуетесь перед объявлением заявки на ЧМ-2018?
— Моя задача показывать себя в «Динамо». Думаю, я все неплохо делал. Тренер будет выбирать, но я буду очень рад, если попаду. Это самое важное в жизни для меня — попасть на чемпионат мира.
— В «Кельне» играли в четыре защитника, в сборной — в пять. Тяжело перестроиться?
— Иногда и в Германии в пять играли. Все зависит от соперника. Уже так давно в футболе, что знаю все схемы и ко всему привык.
— Бывает, что в сборной Черчесов
— Нет, Саламыч всегда хочет, чтобы мы с Ромой (Нойштедтером. — Прим. «СЭ») не разговаривали
— День Победы будете праздновать?
— Не знаю еще, посмотрим. (Игорь НОВИКОВ).