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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Константин Рауш: Самое важное в моей жизни — выступить на чемпионате мира

Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итоги матча 29 тура РФПЛ с «Тосно» (2:1), а также рассказал о том, что с нетерпением ждет оглашения заявки сборной России на ЧМ-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

— В первом тайме нам было сложно, мы играли в очень плохой футбол, — сказал Рауш. — Хотя настрой был отличным. После перерыва проснулись и начали играть, думаю, мы заслужили победу.

— В последнем туре играете со «Спартаком». Для москвичей это дерби, которое ведет историю с 1936 года. А для вас?

— Как и для вас (улыбается). Очень важная игра. Сегодня мы рады, что набрали нужное количество очков, чтобы остаться в лиге. Сегодня и завтра маленько отдохнем, а потом нужно настроиться на игру со «Спартаком».

— За четыре месяца в Москве ваш русский улучшился?

— Думаю, да. Учусь каждый день, многих слов мне не хватает. Думаю, через четыре месяца буду говорить еще лучше на русском.

— Уровень чемпионата России после бундеслиги удивил?

— Первые два матча я очень неважно сыграл. У меня были проблемы со спиной из-за того, что играли не искусственном поле — такого в Германии не бывает. Сейчас уже привык ко всему. В «Динамо» мне дали время на это.

— Сам футбол в России сильно слабее немецкого?

— Нет, тоже хороший. Если честно, в бундеслиге маленько лучше — это не секрет.

— Волнуетесь перед объявлением заявки на ЧМ-2018?

— Моя задача показывать себя в «Динамо». Думаю, я все неплохо делал. Тренер будет выбирать, но я буду очень рад, если попаду. Это самое важное в жизни для меня — попасть на чемпионат мира.

— В «Кельне» играли в четыре защитника, в сборной — в пять. Тяжело перестроиться?

— Иногда и в Германии в пять играли. Все зависит от соперника. Уже так давно в футболе, что знаю все схемы и ко всему привык.

— Бывает, что в сборной Черчесов по-немецки ругает вас?

— Нет, Саламыч всегда хочет, чтобы мы с Ромой (Нойштедтером. — Прим. «СЭ») не разговаривали по-немецки. Мы по-русски говорим всегда, так и надо.

— День Победы будете праздновать?

— Не знаю еще, посмотрим. (Игорь НОВИКОВ).

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