Боярский сглазил «Тосно»
Голы Шуньича и Панченко помогли «Динамо» обыграть тосненцев.
Голы Шуньича и Панченко помогли «Динамо» обыграть тосненцев.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что лучше будет болеть за «Тосно», чем за нынешний «Зенит». В клубе из Ленинградской области быстро среагировали и позвали его на игру с «Динамо». Он пришел и просидел на трибунах весь матч. В фирменном пальто, шляпе и с шарфом «Тосно».
Весь первый тайм Боярский продержал руки в карманах. На поле не происходило ничего заслуживающего аплодисментов. Вязкая борьба, много стыков, минимум опасностей — обе команды слишком боялись ошибиться и осторожничали. Особенно после того, как судья на 3-й минуте показал желтую за симуляцию Ризуану Мирзову, который просил пенальти.
После перерыва ситуация на поле изменилась —
Хозяева, которые ведут борьбу за место в стыках, побежали в атаку и стали оголять зоны в обороне.
ЦИФРА
2-й гол за последний месяц забил в
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Хохлов
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)