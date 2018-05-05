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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боярский сглазил «Тосно»

Голы Шуньича и Панченко помогли «Динамо» обыграть тосненцев.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что лучше будет болеть за «Тосно», чем за нынешний «Зенит». В клубе из Ленинградской области быстро среагировали и позвали его на игру с «Динамо». Он пришел и просидел на трибунах весь матч. В фирменном пальто, шляпе и с шарфом «Тосно».

Весь первый тайм Боярский продержал руки в карманах. На поле не происходило ничего заслуживающего аплодисментов. Вязкая борьба, много стыков, минимум опасностей — обе команды слишком боялись ошибиться и осторожничали. Особенно после того, как судья на 3-й минуте показал желтую за симуляцию Ризуану Мирзову, который просил пенальти.

После перерыва ситуация на поле изменилась — бело-голубые стали более агрессивно атаковать. На 56-й минуте «Динамо» разыграло стандарт, мяч в штрафной отскочил к Тони Шуньичу, который с разворота точно пробил в дальний угол. У «Тосно» долго не получалось прижать соперника к воротам, но на 68-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова затолкали мяч в сетку. Вагиз Галиуллин раскачал защитников на краю штрафной и прострелил к воротам, где неуверенно сыграл Антон Шунин. Голкипер «Динамо» не справился с ударом Алексея Скворцова, и затем мяч закатился за линию после касания Мирзова.

Хозяева, которые ведут борьбу за место в стыках, побежали в атаку и стали оголять зоны в обороне. Бело-голубые воспользовались этим в одной из контратак и вышли вперед. Александр Ташаев прострелил на Кирилла Панченко, который здорово пробил в угол. Концовка «Тосно», не удалась. Скорее, «Динамо» могло забить еще, но Антон Соснин не реализовал выход один на один. Поддержка нового фаната в лице Боярского не помогла — «Тосно» остается ждать поражений «Анжи».

ЦИФРА

2-й гол за последний месяц забил в Санкт-Петербурге Шуньич. В апреле он поразил ворота «Зенита» (1:2).

Тосно 1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо М
5.05.2018, 14:00 Зрители: 5405 основной раунд: 29-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Дмитрий Хохлов
Голы
68′ Резиуан Мирзов 22
44 Тони Шуньич (Е.О. Луценко, К. Рауш) 56′
8 Кирилл Панченко (А. Ташаев) 79′
Составы
90+4′ Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Сергей Сухарев 8
Неманья Миюшкович 5
85′ Раде Дугалич 26
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
Марко Полетанович 88
6′ Резиуан Мирзов 22
50′ 75′ Максим Палиенко 11
Илья Жигулев 4
65′ Нуну Роша 15
Алексей Скворцов 19
87′ Вагиз Галиулин 21
Никола Труич 77
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
34 Константин Рауш
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич 81′
88 Александр Ташаев
5 Абдул Азиз Тетте
27 Самба Соу
13 Федор Черных 46′
2 Григорий Морозов 54′
48 Евгений Луценко 90′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 84′
4 Владимир Рыков
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 6
3 Угловые 5
11 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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