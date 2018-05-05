Боярский сглазил «Тосно»

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что лучше будет болеть за «Тосно», чем за нынешний «Зенит». В клубе из Ленинградской области быстро среагировали и позвали его на игру с «Динамо». Он пришел и просидел на трибунах весь матч. В фирменном пальто, шляпе и с шарфом «Тосно».

Весь первый тайм Боярский продержал руки в карманах. На поле не происходило ничего заслуживающего аплодисментов. Вязкая борьба, много стыков, минимум опасностей — обе команды слишком боялись ошибиться и осторожничали. Особенно после того, как судья на 3-й минуте показал желтую за симуляцию Ризуану Мирзову, который просил пенальти.

После перерыва ситуация на поле изменилась — бело-голубые стали более агрессивно атаковать. На 56-й минуте «Динамо» разыграло стандарт, мяч в штрафной отскочил к Тони Шуньичу, который с разворота точно пробил в дальний угол. У «Тосно» долго не получалось прижать соперника к воротам, но на 68-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова затолкали мяч в сетку. Вагиз Галиуллин раскачал защитников на краю штрафной и прострелил к воротам, где неуверенно сыграл Антон Шунин. Голкипер «Динамо» не справился с ударом Алексея Скворцова, и затем мяч закатился за линию после касания Мирзова.

Хозяева, которые ведут борьбу за место в стыках, побежали в атаку и стали оголять зоны в обороне. Бело-голубые воспользовались этим в одной из контратак и вышли вперед. Александр Ташаев прострелил на Кирилла Панченко, который здорово пробил в угол. Концовка «Тосно», не удалась. Скорее, «Динамо» могло забить еще, но Антон Соснин не реализовал выход один на один. Поддержка нового фаната в лице Боярского не помогла — «Тосно» остается ждать поражений «Анжи».

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