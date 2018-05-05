Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги получит 368 млн рублей

«Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около $5,8 млн), команда, занявшая второе место, — 316 млн (около $ 5 млн), третье — 290 млн (около $ 4,6 млн). Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, — 263 млн (около $ 4,2 млн), пятом — 237 млн (около $ 3,7 млн), шестом — 211 млн (около $ 3,3 млн)», — сообщил Прядкин.

За два тура до конца чемпионата лидирует московский «Локомотив» (57 очков), следом расположились «Спартак» (53), «Краснодар» (53), ЦСКА (52) и «Зенит» (51). Краснодарская команда ранее в субботу обыграла «СКА- Хабаровск» в матче 29-го тура чемпионата России и в заключительном туре встретится с «Рубином» 13 мая.