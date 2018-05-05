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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Щенников из-за травмы выбыл до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Георгий Щенников из-за травмы уже не сможет помочь своей команды в нынешнем сезоне.

27-летний россйиский футболист испытывает проблемы с пахом.

Щенников в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги принял участие в 19 матчах (18 — в основе) за ЦСКА, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

ЦСКА (52 очка) после 28 сыгранных матчей располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. 6 мая «армейцам» предстоит сыграть на своём поле с тульским «Арсеналом», а в заключительном туре чемпионата подопечные Виктора Гончаренко примут в родных стенах «Анжи» (13 мая).

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