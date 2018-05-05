Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Защитник ЦСКА Щенников из-за травмы выбыл до конца сезона
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Георгий Щенников
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Георгий Щенников
27-летний россйиский футболист испытывает проблемы с пахом.
Щенников в нынешнем сезоне российской
ЦСКА (52 очка) после 28 сыгранных матчей располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. 6 мая «армейцам» предстоит сыграть на своём поле с тульским «Арсеналом», а в заключительном туре чемпионата подопечные Виктора Гончаренко примут в родных стенах «Анжи» (13 мая).