Защитник ЦСКА Щенников из-за травмы выбыл до конца сезона

Щенников в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги принял участие в 19 матчах (18 — в основе) за ЦСКА, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

ЦСКА (52 очка) после 28 сыгранных матчей располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. 6 мая «армейцам» предстоит сыграть на своём поле с тульским «Арсеналом», а в заключительном туре чемпионата подопечные Виктора Гончаренко примут в родных стенах «Анжи» (13 мая).