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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандеш — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом», Ари — в запасе

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «железнодорожников» Ари остался на скамейке запасных, а полузащитник Мануэл Фернандеш, который из-за повреждения не попадал в стартовый состав в последних матчах, выйдет с первых минут.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Виталий Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Эдер.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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