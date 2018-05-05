Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Фернандеш — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом», Ари — в запасе
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 29-го тура российской
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 29-го тура российской
Нападающий «железнодорожников» Ари остался на скамейке запасных, а полузащитник Мануэл Фернандеш, который
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Виталий Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Эдер.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.