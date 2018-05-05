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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 29-го тура российской
Стал известен стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 29-го тура российской
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Оздоев, Плетнев, Полоз.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.