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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Оздоев, Плетнев, Полоз.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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