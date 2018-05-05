Чемпионский кубок. Инструкция по вручению
Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Есть вероятность, что именно сегодня будет определен чемпион страны. Коротко — если «Локо» побеждает «Зенит», команда Юрия Семина становится чемпионом.
Порядок вручения приза регламентируется специальным положением. Вот главное: «По возможности РФПЛ обеспечивает вручение Кубка
Сценарий первый — вручение на стадионе
Итак, РФПЛ сегодня доставит кубок в Черкизово, где играют «Локо» и «Зенит».
— Мы готовы к любому развитию событий в чемпионской гонке, — говорит президент РФПЛ Сергей Прядкин. — Готовы к тому, чтобы вручить кубок сегодня, если чемпион будет определен именно в этом туре.
Сценарий второй — вручение на торжественной церемонии
Если «Локо» сегодня не становится чемпионом, кубок, по всей видимости, вручат на специальной торжественной церемонии.
— При таком сценарии, если мы говорим о «Локомотиве», кубок вручается на торжественной церемонии — клуб наверняка хочет сделать это публично, в присутствии своих болельщиков, — продолжает Прядкин.
Сценарий третий — полная неизвестность
Не надо забывать и еще о двух вариантах.
Такая ситуация неопределенности была в чемпионате-2007, когда в последнем туре решалась судьба титула — победить могли «Зенит» (играл в Раменском) и «Спартак» (в Лужниках). В итоге «Мерседес» с тогдашним главой РФС Виталием Мутко, главой департамента по проведению соревнований Сергеем Куликовым и кубком смотрел матчи по ТВ в районе Люберец, чтобы затем отправиться все же в Раменское.