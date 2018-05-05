Чемпионский кубок. Инструкция по вручению

Источник: Спорт-Экспресс

Порядок вручения приза регламентируется специальным положением. Вот главное: «По возможности РФПЛ обеспечивает вручение Кубка клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча. При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны — то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

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Сценарий первый — вручение на стадионе

Итак, РФПЛ сегодня доставит кубок в Черкизово, где играют «Локо» и «Зенит».

— Мы готовы к любому развитию событий в чемпионской гонке, — говорит президент РФПЛ Сергей Прядкин. — Готовы к тому, чтобы вручить кубок сегодня, если чемпион будет определен именно в этом туре.

Сценарий второй — вручение на торжественной церемонии

Если «Локо» сегодня не становится чемпионом, кубок, по всей видимости, вручат на специальной торжественной церемонии.

— При таком сценарии, если мы говорим о «Локомотиве», кубок вручается на торжественной церемонии — клуб наверняка хочет сделать это публично, в присутствии своих болельщиков, — продолжает Прядкин.

По информации «СЭ», если «Локо» завоюет титул в 30-м туре, кубок может быть вручен в Черкизове в тот же день, 13 мая, по возвращении команды из Тулы.

Сценарий третий — полная неизвестность

​Не надо забывать и еще о двух вариантах. Во-первых, «Локо» может стать чемпионом на диване — если сойдутся результаты игр ЦСКА и «Спартака».

Во-вторых, чемпионом может стать и не «Локомотив», а ЦСКА и «Спартак», — обе команды играют в Москве.

Такая ситуация неопределенности была в чемпионате-2007, когда в последнем туре решалась судьба титула — победить могли «Зенит» (играл в Раменском) и «Спартак» (в Лужниках). В итоге «Мерседес» с тогдашним главой РФС Виталием Мутко, главой департамента по проведению соревнований Сергеем Куликовым и кубком смотрел матчи по ТВ в районе Люберец, чтобы затем отправиться все же в Раменское.