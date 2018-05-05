Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» — 0:1 (0:1)

Гол: Классон, 45+1 (0:1).

Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.

Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).

5 мая. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Накануне визита на Дальний Восток «Краснодар» внес в заявку в качестве главного тренера Олега Фоменко. Это обычный бюрократический ход, связанный с нормами регламента и отсутствием у Мурада Мусаева необходимой лицензии, тогда как причины изменений в составе «быков» были тактическим и медицинскими. В старт вернулся Мамаев, что привело к переводу в центр поля Классона, а в воротах получившего небольшое повреждение Синицына сменил не игравший в премьер-лиге с 24 сентября прошлого года Крицюк.

Серьезной работы у него практически не было, однако в середине первого тайма краснодарские ворота спасло чудо. А точнее — штанга, в которую с нескольких метров попал Кабутов, получивший неожиданный подарок при розыгрыше штрафного. Конечно, ему пытался помешать Классон, однако позиция у армейца была более очевидной, чем у шведа на последней минуте первого тайма. Тем не менее, после мягкого заброса Смолова скандинав ухитрился неотразимо пробить головой, опередив Гришко. Это и есть та самая разница в классе между претендентом на Лигу чемпионов и покидающими премьер-лигу хозяевами.

Во втором тайме намеревавшиеся хлопнуть дверью хабаровчане активизировались. Опасно бил с разворота Маркович, остро через вратарскую простреливал Кабутов, обстреливал ворота Канунников. Игра раскрылась, и появившимся простором могли воспользоваться «быки» Петров и Вандерсон, а гол Смолова пяткой был не засчитан из-за офсайда.

Развязка же может стать одной из главных историй чемпионата: после попадания мяча в руку арбитр указал на 11-метровую отметку, однако блестяще сыгравший Крицюк продлил хабаровское безголевое проклятие, став главным героем «Краснодара».

ЦИФРЫ

4-й раз в карьере двузначное число голов забил за один чемпионата полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. Персональный рекорд результативности шведа в высших дивизионах — 11 мячей в чемпионате Швеции-2015 за «Эльфсборг».

826 минут составляет безголевая серия ни разу не забившего в весенней части чемпионата «СКА-Хабаровск». Хуже в сезоне-2011/12 в атаке играла «Томь», не поражавшая ворота 1167 минут.

ЦИТАТЫ

Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Краснодара»:

— Очень тяжелая игра. Ребята старались. Спасибо Стасу Крицюку за отраженный пенальти. Тяжелый перелет, все наложилось… Счет 1:0, конечно, пограничный: надо было раньше забивать второй мяч и снимать все вопросы.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Первый тайм нам не удался: некоторые футболисты просто не попали в игру, была какая-то боязнь у нашей атакующей группы. Во второй половине перестроились, стали больше атаковать. Гнули свою линию, заработав пенальти, но, к сожалению, какой-то замкнутый круг. То в штангу, то 11-метровый не забиваем…