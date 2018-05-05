«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» и поднялся на третье место в таблице РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Виктор Классон, который отличился после передачи от Фёдора Смолова на первой компенсированной минуте первого тайма. В самой концовке встречи хозяева упустили шанс сравнять счёт после того, как Максим Канунников не смог реализовать пенальти. Таким образом, хабаровчане потерпели пятое подряд поражение в РФПЛ.