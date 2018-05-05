«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» и поднялся на третье место в таблице РФПЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Артиллерия НАТО впервые открыла огонь по позициям ДНР - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Динамо М
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:00
Верес
Ворскла
Футбол. Зарубежный
14:30
Стоук Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит»
Лучшие голы первого игрового дня ЧМХ-2018 (видео)
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
14Сборная России обыграла команду Франции
13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» и поднялся на третье место в таблице РФПЛ

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Читайте также
«Краснодар» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Виктор Классон, который отличился после передачи от Фёдора Смолова на первой компенсированной минуте первого тайма. В самой концовке встречи хозяева упустили шанс сравнять счёт после того, как Максим Канунников не смог реализовать пенальти. Таким образом, хабаровчане потерпели пятое подряд поражение в РФПЛ.

«Краснодар» (53 очка) опередил ЦСКА (52) и «Зенит» (50) в турнирной таблице РФПЛ и поднялся на третье место. При этом у ЦСКА и «Зенита» по матчу в запасе. «СКА-Хабаровск» (13) располагается на 16-й строчке.

СКА-Хабаровск 0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
5.05.2018, 11:00 основной раунд: 29-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Мурад Мусаев
Голы
16 Виктор Классон (Ф. Смолов) 45+1′
Нереализованные пенальти
90+3′ М. Канунников 20
Составы
Александр Довбня 1
Дмитрий Кабутов 17
Георгий Наваловский 88
Александр Пуцко 5
Александр Димидко (к) 13
Дмитрий Гришко 37
Константин Савичев 77
Максим Канунников 20
72′ Виталий Федотов 19
Максим Казанков 87
78′ Артем Самсонов 21
Владислав Никифоров 10
28′ Лукаш Секульски 44
Мирослав Маркович 11
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон
10 Федор Смолов
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 82′
13 Игорь Калинин
7 Вандерсон Масиэл 77′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
33 Маурисио Перейра 66′
30 Роман Шишкин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
9 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит»
Лучшие голы первого игрового дня ЧМХ-2018 (видео)
Русские — допингисты, иностранцы — чистые. Так сейчас в спорте?
Кучеров помог «Тампе» одержать третью победу над «Бостоном» в КС
Тихонов: Закон о допинге, который приняла Госдума, — не закон
Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь