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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тосно» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тосно» и московского «Динамо» на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «Петровский».

Источник: РИА "Новости"

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Миюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Панченко, Черных, Теттех, Луценко.

Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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