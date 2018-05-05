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«Тосно» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Тосно» и московского «Динамо» на матч 29-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Тосно» и московского «Динамо» на матч 29-го тура российской
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Миюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Панченко, Черных, Теттех, Луценко.
Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.