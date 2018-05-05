Источник: ФК «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены-Химки» на следующий сезон

Ранее планировалось, что «Динамо» начнет новый сезон на стадионе в Петровском парке.
Однако реконструкция новой арены затягивается. Сейчас футбольный клуб проводит все домашние встречи на «Арене-Химки».
«Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьезная возможность подписания контракта на новый сезон с “Ареной-Химки”. Сейчас идут переговоры», — сказал источник.
Пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» не стала подтверждать факт переговоров. «Общество “Динамо”, а также футбольный и хоккейный клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке. Выражаем огромное желание играть на нашей родной арене», — сказали в пресс-службе.
Ранее со стадиона «Динамо» в Петровском парке был перенесен товарищеский матч сборных России и Турции. Игра пройдет 5 июня на «ВЭБ-Арене».
Реконструкция стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» ведется с 2008 года. Согласно проекту, вместимость новой арены составит более 26 тыс. зрителей, футбольное поле будет располагаться под одной крышей с универсальной «ВТБ Ареной», способной принимать баскетбольные, хоккейные, боксерские, теннисные поединки.