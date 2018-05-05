Источник: ФК «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены-Химки» на следующий сезон

Источник: РИА "Новости"

Ранее планировалось, что «Динамо» начнет новый сезон на стадионе в Петровском парке.

Однако реконструкция новой арены затягивается. Сейчас футбольный клуб проводит все домашние встречи на «Арене-Химки».

«Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьезная возможность подписания контракта на новый сезон с “Ареной-Химки”. Сейчас идут переговоры», — сказал источник.

Пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» не стала подтверждать факт переговоров. «Общество “Динамо”, а также футбольный и хоккейный клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке. Выражаем огромное желание играть на нашей родной арене», — сказали в пресс-службе.

Ранее со стадиона «Динамо» в Петровском парке был перенесен товарищеский матч сборных России и Турции. Игра пройдет 5 июня на «ВЭБ-Арене».