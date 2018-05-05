«Любите “Зенит” больше денег». Как Денисов расставался с родным клубом

Источник: Спорт-Экспресс

МЕЧТЫ О «БАРСЕ» И «РЕАЛЕ»

Сезон-2012/13 начинался для «Зенита» почти идеально. Действующий чемпион России уступил в Суперкубке «Рубину», но в премьер-лиге стартовал с четырех побед подряд и мигом захватил лидерство.

После гостевого триумфа в матче с ЦСКА в третьем туре (3:1) и уничтожения «Спартака» на «Петровском» (5:0) в четвертом сине-бело-голубых поспешили заранее короновать. Все было отлично: и результаты, и игра команды, и атмосфера внутри нее.

Все в порядке было и лично у Денисова. Воспитанник «Зенита» был признан РФС лучшим игроком сезона-2011/12, а тем летом играл на своем единственном чемпионате Европы, после которого стоимость футболиста достигла карьерного пика — transfermarkt оценивал ее в 20 миллионов евро. Фамилия полузащитника встречалась в трансферных новостях рядом с «ПСЖ», агент твердил об интересе «Ливерпуля», а сам Денисов признавался: «В мире есть три клуба, где я бы не отказался играть: «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

При этом в каждом из редких интервью Денисов утверждал, что думает о «Зените» и намерен помочь команде.

Однако в начале сентября все изменилось. Сине-бело-голубые провели одну из самых громких трансферных сделок в истории российского футбола — на Неву прилетели нападающий «Порту» Халк и полузащитник «Бенфики» Витсель.

Разумеется, обоих встречали мощными подъемными и приличной зарплатой — иначе звезд в Россию не заманишь.

ССЫЛКА В ДУБЛЬ

В прессе тогда витали самые разные суммы. Газета Record, например, сообщала, что зарплата Витселя составила 4 миллиона евро в год, а Халка — на миллион больше, но при этом бразилец еще получил 10 миллионов евро подъемных. Эта информация добралась и до лидеров «Зенита». В том сентябре клуб не мог договориться с Малафеевым о продлении контракта, а после крупных покупок появилась информация о том, что Денисов, Широков, Анюков и Кержаков захотели повышения.

22 сентября бомба взорвалась: в заявке на матч с «Крыльями Советов» неожиданно не оказалось абсолютно здорового Денисова. После игры Лучано Спаллетти объяснил отсутствие футболиста обтекаемо: «Команда неспокойна. Некоторые футболисты считают, что находиться в таком неспокойном состоянии — это правильное решение. Но сейчас они должны понять, что это неправильно. Та идея, которая есть у них в головах, того не стоит. С этой проблемой нужно разбираться, потому что так мы проигрываем». Тем же вечером Денисов был переведен в дубль. А вместе с ним туда отправился и Кержаков.

На следующий день оба опальных футболиста наматывали круги в Удельном парке вместе с молодежной командой, а «Зенит» выпустил официальное заявление, в котором объяснил причины ссылки Денисова в дубль: «Игрок в ультимативной форме отказался выйти на поле в матче против “Крыльев Советов”, требуя пересмотра личного контракта. Данные требования, которые клуб считает необоснованными, Денисов впервые озвучил еще в мае. Контракт с Денисовым действует до 2015 года, и его заработная плата — одна из самых высоких во всем российском чемпионате. “Зенит” считает, что Денисов ведет себя непрофессионально». О Кержакове в заявлении не было ни слова, но, как выяснилось, он оказался в дубле лишь потому, что поддержал друга.

КОНФЛИКТ С ХАЛКОМ

Денисов — известный молчун. Он крайне редко дает интервью даже в смешанной зоне, но в тот день футболист объяснил «СЭ» свою позицию: «Да, мы купили хороших игроков, которые, безусловно, помогут «Зениту». Но разве они настолько сильнее нынешних лидеров команды, чтобы получать в три раза больше? Сейчас некий дисбаланс налицо, и я попытался дать это понять руководству, поставив вопрос о повышении своей зарплаты. Все время было «завтра»… Перед вылетом в Самару я поинтересовался, как все-таки решается мой вопрос, после чего мне было сказано примерно следующее: «Когда надо будет, тебе позвонят».

Сразу после этого Денисов подошел к Спаллетти и рассказал все, что думает о ситуации. А затем, по словам Денисова, в дело вмешались представители руководства клуба и прямо перед тренером стали обсуждать всевозможные суммы — будто бы на рынке. Денисов посчитал это неуместным и просто ушел со словами, что не может играть на полную катушку, когда голова занята посторонними мыслями.

Той же осенью поползли слухи, что многомиллионных легионеров лидеры «Зенита» встретили прохладно, но сам Денисов это опровергал.

«Читаю вот, что Халку никто не пасует — еще одна полная ерунда, — рассказывал хавбек. — Давайте просто возьмем видеозапись и посмотрим, сколько раз он получал мяч. Но это же неинтересно, интереснее скандал на ровном месте раздуть».

У Халка тоже была интересная точка зрения: якобы перед вылетом в Самару на тренировке произошло игровое столкновение, после чего россиянин вспылил и осыпал новичка оскорблениями. После занятия Халк с помощью переводчика хотел договориться о встрече с лидерами «Зенита», но те отклонили предложение.

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«ЛЮБИТЕ “ЗЕНИТ” БОЛЬШЕ ДЕНЕГ»

В дело пришлось вмешиваться генеральному директору «Зенита» Максиму Митрофанову, который через «СЭ» заявил, что «зарплата Витселя значительно меньше, чем у Денисова, а Игорь живет в каком-то своем особом мире», и что «у хавбека сейчас единственный выход — это извиниться».

Главный тренер сборной России Фабио Капелло на внутренние конфликты закрывал глаза и вызывал в сборную и Кержакова, и Денисова. А в это время полузащитник проводил матч молодежного первенства с «Локомотивом», в котором получил травму бедра и попросил замену. Перед игрой основных составов на одном из секторов «Петровского» появился красноречивый баннер со словами «Любите “Зенит” больше денег». Адресаты были и так известны.

В расположении сборной Денисов сказал, что хочет разобраться с «Зенитом». В хорошем смысле. Он подчеркнул, что боится потерять место в основе национальной команды из-за ситуации в клубе.

В общей сложности хавбек пропустил полтора месяца. Лишь 1 ноября на официальном сайте «Зенита» появилось сообщение о том, что Денисову выдана индульгенция. «Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее, — прокомментировал ситуацию полузащитник. — В той ситуации я поступил неправильно, поддавшись эмоциям, и в итоге не смог помочь своим партнерам по команде и оправдать ожидания наших преданных болельщиков». «Зенит» победил, но к хавбеку навсегда приклеилось прозвище «Деньгисов», которым его наградили в интернете.

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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДЖЕРРАРД

В состав Денисов вернулся (по словам Спаллетти — по просьбе Халка), но условия его контракта с клубом не были пересмотрены. Отношения между «Зенитом» и воспитанником уже испортились, и в январе петербуржцы стали рассматривать предложения о трансфере полузащитника. Особенно часто той зимой появлялся в новостях «Спартак». Олег Романцев даже сказал: «Если Карпин уверен, что с приходом Денисова “Спартак” вернет себе чемпионство, то можно и миллиард заплатить».

К концу сезона ситуация вроде бы нормализовалась, а Спаллетти признал, что Денисов может стать для Петербурга собственным Джеррардом. Ничего подобного. Летом хавбек все-таки покинул родной город, хотя «Зенит» долго сопротивлялся. Сначала сине-бело-голубые отклонили предложение «Анжи» в размере 12 миллионов евро, но спустя несколько дней согласились на трансфер за 15 миллионов евро.

Тот «Анжи» все еще был напичкан звездами и котировался высоко, но всего спустя месяц в Махачкале грянул апокалипсис. В августе дагестанский клуб резко сократил расходы, а за несколько дней до «смены вектора развития» Денисов поссорился на тренировке с Это’О и Диарра, после чего отправился в «Динамо».

Впрочем, это уже совсем другая история.