«Локомотив» примет «Зенит» и может стать чемпионом России по футболу

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В двух оставшихся матчах чемпионата с «Зенитом» и «Арсеналом» в Туле 13 мая команде Юрия Семина для завоевания титула необходимо набрать всего два очка. Ближайший конкурент — «Спартак», который отстает на четыре очка и уступает «Локомотиву» по результатам личных встреч, а именно этот критерий является первым при равенстве очков. Если «Локомотив» сыграет с «Зенитом» вничью, он также может стать чемпионом в субботу — в случае потери очков «Спартаком», который выйдет на поле после завершения игры лидера.

Матч с «Зенитом» — вторая попытка «Локомотива» гарантировать себе титул спустя 14 лет. Неделю назад железнодорожники проиграли в гостях «Краснодару» в матче, где победа оставляла бы их на первом месте до конца турнира. Ранее «Локомотив» нулевыми ничьими завершил матчи и с середняками «Ахматом» и «Уфой». Лидер с большим трудом забивает командам, дисциплинированно действующим в обороне, при этом «Зенит» Роберто Манчини старается агрессивно действовать в нападении.

Главная проблема весеннего «Локомотива» — плохая форма лидеров. Португалец Мануэл Фернандеш играет с повреждением ребра, после травмы так и не начал забивать Ари, не так ярко, как осенью, действуют братья Алексей и Антон Миранчуки, а также Джефферсон Фарфан. К тому же соперники стараются не позволять «Локомотиву» действовать в любимом ключе — на контратаках. Едва восстановившись, вновь получил травму ключевой защитник Ведран Чорлука.

«Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах — оба раза под руководством Юрия Семина, который впервые возглавил команду в 1986 году. Больший перерыв между двумя титулами был у «Спартака», который год назад стал чемпионом спустя 16 лет. В чемпионатах СССР рекордный перерыв между двумя титулами составляет 21 год — выиграв турнир в 1970 году, ЦСКА в следующий раз сумел стать первым лишь в 1991-м году.

Накануне встречи руководство «Локомотива» продлило контракт с Семиным, тем самым сгладив непростую ситуацию в клубе — на пресс-конференции после матча в Краснодаре главный тренер даже заговорил о некой «пятой колонне». В любом случае, Семин перевыполнил задачу на сезон — быть в пятерке, учитывая, что ниже третьего места команда уже не опустится.

Две лучшие обороны

«Локомотив» и «Зенит» обладают лучшими оборонительными линиями в лиге, пропустив соответственно 19 и 20 мячей, при этом забили команды по 40 голов, уступая по этому показателю «Спартаку», «Краснодару» и ЦСКА.

Для «Зенита» предстоящая игра будет иметь едва ли не большее значение, чем для «Локомотива», у которого еще будет возможность выиграть чемпионат в заключительном туре. Петербуржцы идут лишь на четвертом месте и даже в случае ничьей могут лишиться шансов на попадание в тройку призеров и путевку в Лигу чемпионов. В случае победы в Москве «Зенит» опередит ЦСКА, проводящий свой матч тура в воскресенье, и поднимется на третье место, при этом подопечные Манчини могут опередить и «Спартак» — если действующие чемпионы уступят «Ростову».

«Зенит» не проигрывает уже четыре матча, хотя два предыдущих завершил вничью — с «Арсеналом» (3:3) и ЦСКА (0:0). Весной команда Манчини выиграла лишь три матча из восьми, и «Зенит» рискует вновь остаться без главного еврокубка. В конце октября «Зенит» проиграл дома «Локомотиву» со счетом 0:3 — имея большое преимущество в первом тайме, хозяева свои шансы не использовали, а после перерыва железнодорожники трижды отличились на контратаках.

Предстоящий матч пройдет на столичной «РЖД-Арене», начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Еще днем в пятницу «Локомотив» продал все билеты на матч, который может стать чемпионским.

Дисквалифицирован полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, к давно травмированным Андрею Луневу, Эмануэлю Маммане и Александру Кокорину добавился защитник Бранислав Иванович, который в Москве не сыграет.

Карпин может остановить «Спартак»

В 19:00 мск на «Открытие-Арене» «Спартак» сыграет с «Ростовом», причем хозяева начнут игру с шансами на чемпионство лишь в случае, если «Локомотив» потеряет очки. Таким образом, перед последним туром (красно-белые сыграют 13 мая с «Динамо») «Спартак» может сократить отставание от лидера до одного или двух очков. В любом случае, победа «Спартаку» необходима для сохранения второй строчки, которая позволит выступить в групповом раунде Лиги чемпионов.

Гарантировать второе место «Спартак» может уже по итогам нынешнего тура — в случае собственной победы и осечек «Зенита» и ЦСКА, который в воскресенье принимает «Арсенал». После поражений от «Урала» и «Ахмата» и вылета из Кубка России в серии пенальти с «Тосно» спартаковцы провели неплохой гостевой матч с «Амкаром» (2:0). К матчу с «Ростовом» в строй вернется отбывший дисквалификацию Луис Адриано, зато не сыграет получивший в Перми четвертую карточку автор победного мяча в ворота «Амкара» Сальваторе Боккетти — не исключено, Массимо Каррера вернется к схеме с четырьмя игроками обороны.

Травмированы или восстанавливаются после повреждений спартаковские защитники Георгий Джикия, Никола Максимович и Сердар Таски, полузащитники Джано Ананидзе и Денис Глушаков, а также нападающий Зе Луиш.

«Ростов» зимой возглавил бывший полузащитник, генеральный директор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который пытается спасти свою новую команду от переходных матчей — гарантировать себе спасительное 12-е место «Ростов» сможет в случае победы над «Спартаком». В трех последних матчах ростовчане набрали семь очков, избежав прямого вылета, при этом весной обе гостевые встречи с командами первой пятерки подопечные Карпина проиграли — «Краснодару» (1:3) и «Локомотиву» (0:1).

Главным арбитром субботнего матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» должен побеждать в Хабаровске

Предпоследний тур чемпионата страны стартует матчем между хабаровским СКА и «Краснодаром». Хозяева не забили ни одного мяча в восьми весенних матчах, уже расставшись с надеждами сохранить место в элите, тогда как «Краснодар» рассчитывает даже на путевку в Лигу чемпионов. Если «Зенит» не сможет победить в Москве, в случае собственного успеха кубанцы поднимутся на третье место.

Неделю назад «Краснодар» победил «Локомотива» благодаря дублю Федора Смолова, который ведет со спартаковцем Квинси Промесом борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата (у обоих по 14 голов), и встреча с аутсайдером — хорошая возможность пополнить баланс забитых мячей. В домашнем матча со СКА Смолов отличился дважды, а его команда одержала победу со счетом 4:1.

Встреча СКА и «Краснодара» пройдет на хабаровском стадионе имени В. Ленина, начало — 11:00 мск. Главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

«Тосно» пытается спастись

В 14:00 на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» сыграет против «Динамо». В ближайшую среду тосненцам предстоит в Волгограде финал Кубка России с курским «Авангардом», однако заключительные матчи решат их судьбу в премьер-лиге. «Тосно» и «Анжи» идут по очкам вровень, и одна из этих команд покинет элиту, а вторая получит шанс на спасение в переходных матчах. В случае поражения от «Динамо» «Тосно» может вылететь уже в понедельник — если «Анжи» на своем поле в Каспийске победит другой кавказский клуб — «Ахмат».

По словам и. о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, «Тосно» не сможет получить лицензию на выступление в Лиге Европы в случае победы в кубковом финале и рискует остаться без лицензии РФС на будущий сезон. Руководство клуба вовремя не подало документы на лицензирование, к тому же у «Тосно» сохраняется серьезная задолженность перед футболистами, сотрудниками и различными организациями.

Динамовцы, если выиграют у «Тосно», обезопасят себя от переходных матчей и поднимутся на девятое место. Весной подопечные Дмитрия Хохлова уступили лишь «Локомотиву» и «Зениту». Главный арбитр матча «Тосно» — «Динамо» — Павел Кукуян из Сочи. Дисквалифицирован полузащитник хозяев Александр Макаров.

29-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Урал» и «Амкар», а также ЦСКА и «Арсенал». В понедельник тур завершится матчами «Рубин» — «Уфа» и «Анжи» — «Ахмат».