Смолов готовится повторить результат Халка

Источник: Спорт-Экспресс

0 — голов в восьми весенних матчах забил «СКА-Хабаровск» (+0=1−7, мячи 0−11). Безрезультативная серия дальневосточников составляет уже 736 минут. Дольше в высшем дивизионе не забивала только «Томь» в сезоне-2011/12 — 1167 минут.

1 — гостевое поражение потерпел в текущем чемпионате «Зенит» (+5=8−1, мячи 15−10). Набрав очки в Черкизове, питерцы могут повторить клубный рекорд. С единственной неудачей сине-бело-голубые завершали только чемпионский сезон-2010 (+10=4−1, мячи 30−13).

2 — гола остается забить Федору Смолову, чтобы догнать замыкающего топ-20 лучших бомбардиров высшего дивизиона Владимира Нидергауса. На счету форварда «Ротора» значится 67 точных ударов в 168 матчах, у Смолова — 65 мячей в 187 встречах.

3-м — футболистом, забившим 15 голов в трех чемпионатах подряд может стать Федор Смолов. Ранее подобное удавалось Олегу Веретенникову (четыре сезона) и Халку. Сейчас на счету форварда «быков» 14 мячей, а в предыдущих сезонах отличался 20 и 18 раз соответственно.

4 — очка набрал «Ростов» в 23 гостевых матчах против «Спартака» (+0=4−19, мячи 11−48). В 1996, 1998 и 2014 годах команды играли вничью 1:1, а в 2002-м — 0:0.

5 — футболистов, игравших в чемпионате за «Спартак» выступают в этом чемпионате за «Ростов». Правда, полузащитники Александр Зуев и Аяз Гулиев не выйдут против красно-белых в соответствии с арендным соглашением. Еще один хавбек Александр Гацкан провел за спартаковскую молодежку сезон-2004, но в заявку главной команды ни разу не попал.

6 — голов пропустил на своем поле обладатель самой надежной домашней обороны чемпионата «Локомотив» (+8=4−2, мячи 14−6). Ближайший соперник железнодородников «Зенит» лучше всего защищается на чужих стадионах (10 пропущенных мячей).

7 — голов забил ЦСКА в двух московских матчах с «Арсеналом», одержав две крупные победы. В 2015 году армейцы победили на локомотивской Малой арене со счетом 4:1, а в 2017-м — со счетом 3:0 на «Арене ЦСКА».

8 — побед одержал «Зенит» в 15 последних гостевых матчах с «Локомотивом» (+8=3−4, мячи 19−13). За это же время в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые обыграли железнодорожников всего пять раз (+5=9−2, мячи 17−15).

9 — очков набрал «Краснодар» в четырех первых матчах под руководством Мурада Мусаева (+3=0−1, мячи 8−3). Любопытно, что все три предыдущих тренера «быков» начинали работу в премьер-лиге с восьми баллов в четырех встречах.

10 — очков набрал «Урал» в домашних матчах против «Амкара» (+3=1−0, мячи 5−1). Общий баланс уральского противостояния также на стороне «шмелей» (+4=3−2, мячи 10−6).

11 — поражений потерпели в последних четырех турах три аутсайдера чемпионата. Набрать одно очко удалось только «Тосно», сыгравшему вничью с «Уралом» в 25-м туре (+0=1−3, мячи 2−7). По четыре неудачи постигли на этом отрезке «Анжи» (мячи 2−8) и «СКА-Хабаровск» (мячи 0−6).

12 — очков на чужих полях набрала в текущем сезоне «Уфа» (+2=6−6, мячи 9−16). Хуже, чем команда Сергея Семака в гостях выступают только «Анжи» (+1=4−9, мячи 12−28) и «СКА-Хабаровск» (+0=3−11, мячи 3−25). Ближайшего соперника -«Рубин» — уфимцы обыграли всего однажды (+1=3−3, мячи 9−12).

19 — раз сыграли вничью в рамках чемпионата России «Локомотив» и «Зенит» (+12=19−14, мячи 51−50). Эта пара команд является самой миролюбивой в высшем дивизионе. 17 раз делили очки «Спартак» и «Динамо» (+26=17−8, мячи 94−60).

26 — матчей за «Арсенал» провел в текущем чемпионате принадлежащий ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев. Хавбек поучаствовал в 10 результативных атаках тульского клуба (шесть голов, четыре передачи) и лидирует в команде Миодрага Божовича по системе «гол+пас».

41 — из 62 пенальти реализовали футболисты премьер-лиги в чемпионате-2017/18 (66,13%). Лучше всех 11-метровые исполняет «Зенит» (3 из 3), хуже всех -«Арсенал» (0 из 3).

134 — игры в качестве главного тренера «Спартака» возглавляющий ныне «Ростов» Валерий Карпин. Под его руководством красно-белые одержали 68 побед при 33 ничьих и 33 поражениях.

200-й — матч в премьер-лиге сыграет голкипер «Уфы» Александр Беленов. С момента дебюта за «Кубань» летом 2011 года он не выходил на поле всего в четырех встречах. 150-ю встрече в составе ЦСКА в высшем дивизионе готовится провести защитник Мариу Фернандес.

300-й — матч за «Рубин» во всех турнирах готовится провести Гекдениз Карадениз, заявивший на днях о завершении карьеры. Турок пришел в «Рубин» в 2008 году и в составе казанского клуба выиграл два чемпионата и Суперкубка, а также один Кубок России.