Геркус: Семин имеет полное доверие и поддержку руководства ФК «Локомотив»

В пятницу «Локомотив» объявил о подписании с 70-летним Семиным нового контракта на один год с возможностью продления еще на год.

«Мы находимся на лидирующей позиции в чемпионате во многом благодаря стабильному курсу развития клуба. Текущий сезон вплоть до финишного отрезка команда провела максимально ровно. Сейчас, перед решающим сражением, нам важно заявить о том, что мы вместе. Нам важно не только заявить о единстве, но и доказать его делом», — отметил Геркус.

«Сегодня, накануне матча с “Зенитом”, мы объявляем о подписании соглашения с главным тренером “Локомотива” Юрием Семиным. Мы делали, делаем и продолжим делать все во имя больших побед нашего “Локомотива”. У меня к Юрию Павловичу полная поддержка и доверие», — сказал президент клуба.

Семин возглавлял «Локомотив» в 1986—1990, 1992−2005, 2009−2010 годах. В 2016 году он был вновь назначен главным тренером железнодорожников, контракт со специалистом был заключен на один сезон, а после победы в Кубке России в сезоне-2016/17 соглашение было продлено еще на один год. Под руководством Семина «Локомотив» дважды становился чемпионом России (2002, 2004), четырежды выигрывал серебряные медали (1995, 1999, 2000, 2001) и дважды — бронзовые (1994, 1998). Также команда пять раз становилась обладателем Кубка России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17) и два раз победителем Суперкубка страны (2003, 2005).