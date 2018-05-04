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18:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На «Открытие Арене» выбрали «Мисс “Спартак” — 2018»

«Спартак» провел финал конкурса красоты на своем стадионе.

Наибольшее число голосов по итогам всех конкурсов набрала Элина Филатова. Во время творческого задания девушка продемонстрировала ролик о том, как болеет за команду на стадионе, а затем выступила с зажигательной песней о «Спартаке». Элина получила корону победительницы и главный приз — сертификат на путешествие на сумму 100 000 рублей.

В жюри вошли футболисты Артем Ребров, Андрей Ещенко, Луис Адриано, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов и еще 5 человек.

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