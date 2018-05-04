На «Открытие Арене» выбрали «Мисс “Спартак” — 2018»

Наибольшее число голосов по итогам всех конкурсов набрала Элина Филатова. Во время творческого задания девушка продемонстрировала ролик о том, как болеет за команду на стадионе, а затем выступила с зажигательной песней о «Спартаке». Элина получила корону победительницы и главный приз — сертификат на путешествие на сумму 100 000 рублей.



В жюри вошли футболисты Артем Ребров, Андрей Ещенко, Луис Адриано, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов и еще 5 человек.