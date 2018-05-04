Массимо Каррера: Пилипчук поступил некрасиво не только по отношению ко мне, но и к «Спартаку»

Источник: Спорт-Экспресс

— Задавайте, пожалуйста, вопросы только о предстоящем матче с «Ростовом», — попросил перед началом общения глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг. Но Каррера тут же его поправил:

— Пусть спрашивают, что хотят. Я отвечу на все. У меня нет никаких проблем.

Зал встретил такие слова аплодисментами. И первый же вопрос коснулся самой обсуждаемой темы — ухода из клуба ассистента Карреры Романа Пилипчука, которого не было на тренировке.

— Как вы отнеслись к решению тренера? И в чем причина того, что в своем заявлении он поблагодарил всех, но только не вас?

— На тему благодарностей в сторону всех, кроме меня, спросите у него. Я не знаю причин его ухода. И сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать в «Спартаке», устал работать со мной. Или решил, что пора начать работать самостоятельно. Я желаю ему удачи в будущей карьере.

— Не считаете, что заявить о своем решении не вам, а через газету было некрасиво?

— Я считаю, что такой шаг — это некрасиво не только по отношению ко мне, но и к «Спартаку». Но мы все взрослые люди и сами решаем, как поступать. Пилипчук сделал своей выбор. Жизнь продолжается. «Спартак» будет и после моего ухода. Главное в любом случае — это «Спартак».

— Пилипчука не будет до конца сезона?

— Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть «Тосно» — «Динамо».

— В прошлом туре Пилипчук летал в Ростов. Он оставил конспекты о ближайшем сопернике, не забрал с собой?

— Да, оставил, конечно.

— Сегодня его не было на тренировке. Это значит, мы его до конца сезона в команде уже не увидим?

— Это вопрос к руководству клуба. Насколько я знаю, он по идее должен лететь в Петербург смотреть матч «Тосно» — «Динамо».

— Какая у него может быть мотивация это делать?

— Он ведь сказал, что уйдет после сезона, а не сразу после своего заявления. А предпринимало ли что-то руководство — я не знаю.

— Когда вы последний раз виделись с Пилипчуком?

— Ну хватит уже о Пилипчуке! Мне кажется, даже в случае государственного переворота бывает не столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему. ​.