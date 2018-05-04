Глушаков, Максимович и Зе Луиш не помогут «Спартаку» в матче с «Ростовом»

«На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы. У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть ещё один день, чтобы решить эту проблему», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.