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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков, Максимович и Зе Луиш не помогут «Спартаку» в матче с «Ростовом»

Защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и форвард Зе Луиш из-за травм пропустят матч «Спартака» с «Ростовом» (5 мая) в 29-м туре РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы. У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть ещё один день, чтобы решить эту проблему», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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