Каррера: Узнал об уходе Пилипчука из СМИ, это некрасиво по отношению ко мне

Источник: РИА "Новости"

«Пилипчук не поблагодарил меня в заявлении об уходе? На тему благодарности — надо спрашивать у него. Я тоже узнал всё из СМИ. Причины его увольнения я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. Желаю удачи ему.

Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. Естественно, после моего ухода или Пилипчука «Спартак» не умрёт. Самое главное — это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман сделал его, и я желаю ему удачи.

Отсутствие Пилипчука на тренировке? По идее он должен был лететь в Питер, смотреть «Тосно» — «Динамо».