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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Узнал об уходе Пилипчука из СМИ, это некрасиво по отношению ко мне

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение ассистента Романа Пилипчука покинуть тренерский штаб красно-белых по окончании сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Пилипчук не поблагодарил меня в заявлении об уходе? На тему благодарности — надо спрашивать у него. Я тоже узнал всё из СМИ. Причины его увольнения я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. Желаю удачи ему.

Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. Естественно, после моего ухода или Пилипчука «Спартак» не умрёт. Самое главное — это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман сделал его, и я желаю ему удачи.

Отсутствие Пилипчука на тренировке? По идее он должен был лететь в Питер, смотреть «Тосно» — «Динамо».

Думаю, я ответил на все вопросы. И я думаю, что есть более важные темы. Даже когда идёт госпереворот, его не так сильно обсуждают, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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